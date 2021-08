Hemmingen

Am Wochenende schon was vor? Es gibt viele Konzerte, aber zum Beispiel auch eine Nachtwanderung. Eine Auswahl:

„Kommraus“ , das Freiluftfestival im Ricklinger Bad am Kneippweg 25 nahe der Hemminger Stadtgrenze, geht weiter. Am Freitag, 13. August, 19 Uhr, spielen „The toten Crackhuren im Kofferraum“ Electroclash. Support sind „The Photsans“. Einen Tag später um 19 Uhr beginnt ein Rockabend mit Akne Kid Joe. Den Sonntag, 15. August, bestreiten ab 20 Uhr „The Hirsch Effekt“ mit Progressive Metal. Tickets und Preisinformationen gibt es im Internet auf kommraus-hannover.de.

Das Zelt-Kultur-Camp des Kirchenkreises hatte am vergangenen Wochende in Pattensen Premiere, nun läuft das Programm in der St.-Vitus-Gemeinde in Wilkenburg. Es beginnt am Freitag, 13. August, um 18.30 Uhr mit einer Andacht. Eine Stunde später erweckt Fräulein Rose mit Schlagern die Fünfziger- und Sechzigerjahre wieder zum Leben. Um 21.15 Uhr beginnt eine Nachtwanderung zum Mausoleum in Hemmingen-Westerfeld. Das Programm am Sonnabend startet um 15.30 Uhr unter anderem mit Rock und Balladen von Tobits und Lilli K. Engelhardt. Gegen 17 Uhr können Interessierte sich im Bibelerzählzelt treffen. Ab 18.30 Uhr gibt es mit „Catch me Back“ Rockklassiker zu hören. Der Eintritt zu allen Angeboten ist frei. Essen ist mitzubringen, Getränke werden vor Ort gegen eine Spende abgegeben. Abschluss ist am Sonntag, 15. August, um 11 Uhr mit einem Regionalgottesdienst auf dem Kirchhof.

Es wird jazzig: Die New Orleans Shakers spielen am Wochenende auf Einladung des Hemminger bauhofs im Park der Sinne in Laatzen. Quelle: Christa Brockmann

Bei „bauhof on Tour“ ist das Hemminger Kulturzentrum am Sonnabend, 14. August, im Park der Sinne in Laatzen zu Gast. Ab 19 Uhr spielen die New Orleans Shakers dort Jazz. Der Eintritt kostet 22 Euro, ermäßigt 18 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf online auf bauhofkultur.de/tickets.

Das Duo „TuneWood“ mit Milena Hoge (Harfe) und Stefanie Gärtner (Querflöte) spielt irische und schottische Volksmusik. Quelle: Frank Hermann (Archiv)

„Klang des Sommers“ heißt die Reihe im Garten des Ehepaars Britta und Manuel Hoge am Weidenkamp 5 in Hemmingen-Westerfeld. Die Revue am Freitag, 13. August, 18 Uhr, steht unter dem Thema „Morgen ist heute schon gestern“. Britta Hoge, Manuel Hoge (Irische Harfe, Gitarre, Percussion) und Marc Figge (Klavier) tragen Musik, Lieder und Texte von verschiedenen Autoren vor. „TuneWood“ tritt am Sonnabend, 14. August, um 18 Uhr auf. Milena Hoge an der Harfe und Steffi Gärtner an der Holzquerflöte spielen Instrumentalmusik aus Irland und Schottland. Am Sonntag, 15. August, 18 Uhr, ist Sonja Stephan mit Band zu Gast. Anmeldungen sind unter Telefon (0511) 7608313 möglich sowie per E-Mail an brittahoge.mut@gmail.com. Der Eintritt ist frei.

Von Andreas Zimmer