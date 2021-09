Hemmingen

Es ist der Albtraum eines jeden Veranstalters: Zwei australische Musiker sollen am Wochenende auftreten und dürfen wegen Corona nicht ausreisen. So ist es jetzt dem Hemminger bauhof widerfahren. Doch das Kulturzentrum hat Ersatz finden können. Was sonst noch für Veranstaltungen im Stadtgebiet gibt, lesen Sie hier.

Mittelaltermarkt: Wenn Wikinger, Ritter und Burgfräulein sich im Arnumer Freibad ein Stelldichein geben, dann ist wieder Mittelaltermarkt. Drei Tage wird das Gelände an der Hiddestorfer Straße 14 umgestaltet: von Freitag bis Sonntag, 1. bis 3. Oktober.

Der Pattenser Organisations-, Wirtschafts- und Einzelhandels-Ring (Power) und das „Nordische Marktvolk“ laden zu dem Spektakel ein: am Freitag von 17 bis 22 Uhr, am Sonnabend von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 17 Uhr. Der Eintritt beträgt 5 Euro für Erwachsene. Wer im mittelalterlichen Gewand kommt, zahlt 4 Euro. Kinder bis 16 Jahre haben freien Eintritt. Zu den Corona-Regeln teilen die Organisatoren mit: „Eine G-Pflicht besteht nicht, da die Veranstaltung auf maximal 1000 Besucher zeitgleich begrenzt wird.“

Chris Hopkins spielt am Wochenende im Hemminger bauhof. Quelle: Thomas Eder

Konzerte: Die schlechte Nachricht: Die Jazz-Kangaroos aus Australien können am Freitag, 1. Oktober, 20 Uhr, wegen der Corona-Reisebeschränkungen nicht ins Kulturzentrum bauhof kommen. Die gute Nachricht: Die Jazz-Kangaroos können doch kommen, aber in anderer Besetzung. „Für George Washingmachine und Mark Elto gibt es hervorragenden Ersatz: Zwei der weltweit renommiertesten australischen Jazzmusikerinnen werden kurzfristig einspringen“, erläutert der bauhof-Vorsitzende Klaus Gruppe.

Die eine Musikerin ist Shannon Barnett. Für ihre Aufnahme in die WDR Big Band war sie 2013 von Australien nach Deutschland gezogen und ist seit Kurzem Professorin für Jazz-Posaune an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Nicki Parrott wohnt in New York und ist Bassistin und Sängerin. Zwei ihrer Alben wurden in Japan, wo sie ein Star ist, zum „Best Vocal Jazz Album of the Year“ gekürt.

Beide Musikerinnen spielen Jazz und Swing im Stil von George Gershwin und Duke Ellington mit Chris Hopkins. Der in Princeton/New Jersey geborene Wahl-Deutsche ist ein renommierter Musiker der internationalen Jazz-Szene.

„More Maids“ spielen am 2. Oktober

Einen Tag später, also am Sonnabend, 2. Oktober, 20 Uhr, stehen die „More Maids“ auf der Bühne des Kulturzentrums an der Dorfstraße in Hemmingen-Westerfeld. Die vier Musikerinnen der 1994 gegründeten Band werden auch als die „First Ladies des Irish Folk“ bezeichnet. Eintrittskarten für beide Veranstaltungen gibt es im Internet auf bauhofkultur.de. Der Eintritt kostet bei beiden Veranstaltungen jeweils 22 Euro, ermäßigt 18 Euro.

Nicki Parrott tritt am Wochenende im bauhof auf. Quelle: bauhof Hemmingen

Vortrag: Die Römer liebten Garum. Fast jeder Gang wurde mit der flüssigen Würzessenz aus Fisch versehen. So kam Garum mit Sicherheit auch im Marschlager Wilkenburg auf den Tisch, so die Römer AG Leine und die Augustus Gesellschaft. Bei einem Vortrag von Ralf Mußinghoff am Sonnabend, 2. Oktober, von 14 bis 15 Uhr steht Garum im Mittelpunkt. Der Referent will nicht nur erläutern, wo und wie die Würztunke gewonnen und wie sie transportiert und gehandelt wurde. Es soll auch Kostproben geben - mit neuzeitlichem Garum aus Italien. Der Eintritt ist frei.

Mitglieder und Gäste finden sich am Infocenter am Ende der Straße Dicken Riede in Wilkenburg ein. Wegen Corona müssen die Gäste mindestens 1,5 Meter Abstand halten, einen Mund-Nasen-Schutz tragen und ihre persönlichen Daten in eine Liste eintragen.

Die Organisatoren weisen darauf hin, dass Gäste ihre Autos nicht vor den Kleingärten parken sollten, sondern zum Beispiel auf dem Parkplatz beim Friedhof an der Wilkenburger Straße. Von dort sind es nur wenige Minuten zu Fuß durch die Gartenkolonie. Fahrräder können am Infocenter abgestellt werden.

Liederabend: Spanische Lieder voller Temperament und Emotionen erwarten die Gäste am Sonntag, 3. Oktober, 18 Uhr, in der Wilkenburger St.-Vitus-Kirche an der Kirchstraße. Den musikalischen Abend bestreiten die Sopranistin Sylvia Bleimund und der Gitarrist Joachim Schrader. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Es handelt sich um eine 3-G-Veranstaltung.

Spielen in St. Vitus: Sylvia Bleimund und Joachim Schrader. Quelle: privat

Erntedank: In allen Kirchengemeinden wird am Wochenende Erntedank gefeiert, die meisten am Sonntag, 3. Oktober. Es sind auch Freiluftgottesdienste geplant, zum Beispiel in der Nikolaigemeinde mit dem Feuerwehrmusikzug am Sonntag ab 10 Uhr auf dem Hof Köhler, Im Heifeld 8, in Ohlendorf und ebenfalls am Sonntag ab 11 Uhr ein Familiengottesdienst auf dem Kirchhof in Wilkenburg.

Von Andreas Zimmer