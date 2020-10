Hemmingen

Haben Sie am Wochenende schon etwas vor? Diese Zeitung hat einige Veranstaltungstipps von der Lesung am Nachmittag bis zum Kabarett am Abend zusammengestellt:

Kabarett: Der Liedermacher Roger Stein gastiert am Freitag, 2. Oktober, auf Einladung des Kulturzentrums bauhof in Hemmingen-Westerfeld. Mit seinem Programm „Alles vor dem Aber – ist egal“ tritt er ab 20 Uhr im Forum der Kooperativen Gesamtschule ( KGS) an der Hohen Bünte auf. Der Eintritt kostet 22 Euro, ermäßigt 18 Euro. Der Kartenverkauf läuft ausschließlich über die Webseite bauhofkultur.de.

Film: Der Verein Heuhüpfer lädt für Freitag, 2. Oktober, 19 Uhr, auf den Kampfelder Hof in Hiddestorf zu einem Filmabend über gefährdete Sämereien ein. Die Anmeldefrist ist jedoch schon verstrichen.

Vortrag: „Lares – die römischen Hausgötter und ihr Kult“: Zu einem Vortrag von Malte Seils lädt die Römer AG Leine für Sonnabend, 3. Oktober, von 14 bis 15 Uhr nach Wilkenburg ein. Die Teilnehmer versammeln sich am früheren Römerlager nahe der Informationstafel am Ende der Straße Dicken Riede. Der Eintritt ist frei und eine Anmeldung nicht notwendig.

Kunst: Beate Henne und Ulli Kowalke aus Hannover zeigen noch bis zum 1. November ihre Werke in Acryl und Mischtechnik im Galerie-Café Webstuhl in Ohlendorf unter dem Titel „Zwei Landschaftspositionen“. Die Ausstellung an der Straße Sohlkamp 2 ist dienstags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr zu besichtigen. Der Eintritt ist frei.

Lesung: Dirk M. Staats liest am Sonnabend, 3. Oktober, aus seinem Hannover-Krimi „Die Kunst zu sterben“. Beginn ist um 16 Uhr im Alten Schulhaus an der Dorfstraße 50 in Hemmingen-Westerfeld. Einlass ist um 15.30 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist wegen Corona begrenzt. Ob es noch Eintrittskarten gibt, erfahren Interessenten unter Telefon (0172) 4128363.

Konzert: Das Jazzquartett Narraun tritt am Sonntag, 4. Oktober, 18 Uhr, in der Wilkenburger St.-Vitus-Kirche auf. Dazu lädt die St.-Vitus-Gemeinde ein. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

Von Andreas Zimmer