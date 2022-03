Hemmingen/Pattensen

Am Wochenende schon was vor? Vor allem Film- und Musikfans kommen in Hemmingen auf ihre Kosten. Eine Auswahl von Veranstaltungstipps.

Film: Frauen kommen am Sonnabend, 26. März, bei einem kulinarischen Filmnachmittag in Hemmingen-Westerfeld zusammen. Das Angebot der Leine-Volkshochschule (VHS) zusammen mit den Gleichstellungsbeauftragten von Hemmingen und Pattensen beginnt um 17 Uhr in den VHS-Räumen an der Gutenbergstraße 2 und endet gegen 20 Uhr. Zu zahlen sind 9 Euro für Antipasti und Getränke. Gezeigt wird ein Film des britischen Regisseurs Nigel Cole aus dem Jahr 2010, der den ersten Arbeiterinnen-Streik in Großbritannien im Jahr 1968 thematisiert. Der Kampf dieser Frauen bewirkte letztlich, dass es 1970 zum „Equal Pay Act“ kam. Platzreservierungen sind möglich unter Telefon (05 11) 89 88 62 62 und per E-Mail an hemmingen@leine-vhs.de.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Konzert: Die deutsch-schottische Band Cara kommt nach Hemmingen-Westerfeld. Am Sonntag, 27. März, 17 Uhr, tritt sie auf Einladung des Kulturzentrums bauhof auf und spielt irische Musik, allerdings nicht in den Räumen an der Dorfstraße, sondern aus Platzgründen im KGS-Forum an der Hohen Bünte 4. Es gilt die 3G-Regel. Getränke werden im Forum nicht angeboten, die Gäste können sich aber ihre Getränke mitbringen, teilt der bauhof mit. Der Eintritt kostet 24 Euro, ermäßigt 20 Euro. Karten gibt es im Internet auf www.bauhofkultur.de. Die Gruppe Cara spielte bereits beim Sligo Live Festival in Irland, beim Priddy Folk Festival in England und beim Schleswig-Holstein Musik-Festival. Mit „Grounded“ veröffentlichte die Band im Oktober 2021 ihr achtes Album.