Hemmingen

Lust auf ein Konzert? Oder ein Besuch im Kirchenkino? Hier gibt es einige Veranstaltungstipps für das Wochenende in Hemmingen.

Kunstausstellung: Der Pattenser Künstler Heinrich Luchtmann hat im Dezember etwa die Hälfte seiner Exponate in der laufenden „Werkschau – 40 Jahre Grafik, Zeichnung, Malerei“ im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld ausgetauscht. Wegen Corona ist außer dem 3G-Nachweis auch ein Termin unter Telefon (0511) 41030 erforderlich. Der Eintritt ist frei. Besucher können sich die Ausstellung von montags bis freitags ansehen. Am Sonnabend und Sonntag ist das Rathaus geschlossen. Die Schau ist noch bis Ende März zu sehen.

Weitere Veranstaltungstipps für Hemmingen

Konzert: „Pasquale Aleardi & Die Phonauten“ spielen am Freitag, 14. Januar, 20 Uhr, auf Einladung des Hemminger Kulturzentrums bauhof. Im KGS-Forum an der Hohen Bünte in Hemmingen-Westerfeld gibt es „Anti-Depressionsmusik“ zu hören, so ist der Abend betitelt, darunter Soul, Pop und Funk. Es gilt die 2G-plus-Regel. Der Eintritt für das Konzert beträgt 24 Euro, ermäßigt 20 Euro. Karten gibt es im Internet auf bauhofkultur.de.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kirchenkino: In der Reihe „TriniFilm“ zeigt die Trinitatisgemeinde am Sonntag, 16. Januar, einen Film, der in der Zukunft spielt, und in der sich Menschen auf eine Größe von zwölf Zentimetern schrumpfen lassen können. Ist dies die Lösung für Probleme wie Überbevölkerung und Umweltverschmutzung? Der Film ist eine Mischung aus Science Fiction, Satire und Tragikomödie. Die Zuschauerinnen und Zuschauer finden sich für 17 Uhr im Gemeindezentrum am Kirchdamm 4 in Hemmingen-Westerfeld ein. Der Eintritt ist frei, es gilt die 2G-Regel.

Von Andreas Zimmer