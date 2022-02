Hemmingen

Lust auf Kabarett, ein Konzert oder Kunst? Hemmingen bietet das alles am Wochenende. Eine Auswahl an Veranstaltungstipps.

Kabarett: „Liebeslieder an deine Tante“ heißt das jüngste Album von Musikkabarettist Sebastian Krämer, dass er am Freitag, 4. Februar, im Kulturzentrum bauhof vorstellt. Der Musikkaberettist ist bekannt unter anderem aus TV-Sendungen wie „Neues aus der Anstalt“ und „Quatsch Comedy Club“. Der Eintritt kostet 24 Euro, ermäßigt 20 Euro. Karten gibt es im Internet auf bauhofkultur.de. Der Auftritt im Saal an der Dorfstraße 53 in Hemmingen-Westerfeld beginnt um 20 Uhr.

Konzert: Das Kammerorchester Kirchrode spielt am Sonnabend, 5. Februar, 18 Uhr in der Arnumer Friedenskirche an der Bockstraße 33 barocke und moderne Stücke. Im Programm stehen Kompositionen unter anderem von Georg Friedrich Händel, Ralph Vaughan Williams und Max Reger. Unterstützt wird das Orchester von der Sängerin Dafne Celik und von Trompeter Ernst Remmel. Es gilt die 2G-plus-Regel, alle Gäste müssen eine FFP2-Maske tragen. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Spende gebeten.

Kunst: Im Galerie-Café in Hemmingens kleinstem Stadtteil Ohlendorf ist seit dieser Woche eine neue Ausstellung zu sehen. Der Künstler Michael Schwach aus Hannover hat mehr als 60 Arbeiten, die in den vergangenen 25 Jahren entstanden sind, für diese Werkschau zusammengestellt, die den Namen „Ella with Flowers“ trägt. Die meisten Exponate sind Acrylmalereien mit Mischtechnik und auch auf handgeschöpftem Büttenpapier gefertigte Werke. Auch Kleinskulpturen werden präsentiert. Die Ausstellung an der Straße Sohlamp 2A ist bis Ende Juni dienstags bis sonntags zwischen 14 und 18 Uhr zu besichtigen und für Kunstgespräche mit Michael Schwach nach Vereinbarung unter Telefon (0511) 1 699429 und (0176) 64480872 oder per E-Mail an michael.schwach@gmx.net. Der Eintritt ist frei.

Von Andreas Zimmer