Hemmingen-Westerfeld

Eine ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Altenheim an der Berliner Straße in Hemmingen-Westerfeld hatte zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. 80 Ehrenamtliche in 15 Fahrzeugen waren am Freitagnachmittag gegen 17.15 Uhr im Einsatz. Schnell stellte sich vor Ort heraus, dass lediglich eine Pizza im Backofen eines Bewohners angebrannt war und ein Rauchwarnmelder den Qualm erkannte. Nach 20 Minuten hatten die Feuerwehrleute das Gebäude kontrolliert und die Brandmeldeanlage zurückgeschaltet. Danach rückten sie wieder ab.

Feuerwehrsprecher Lennart Fieguth erläuterte, weshalb so viele Einsatzkräfte zum Altenheim ausrückten. „Wir müssen bei einem ausgelösten Rauchwarnmelder immer vom Ernstfall ausgehen. Es könnte sich schließlich um ein Feuer handeln.“ Deshalb werde bei Einsätzen in Objekten mit großen Menschenansammlungen, beispielsweise Altenheimen und KGS, immer alle sechs Ortsfeuerwehren alarmiert. „Wenn es tatsächlich brennen sollte, würden wir bei der Nachalarmierung von weiteren Leuten wertvolle Zeit verlieren“, sagte Fieguth. Jeder Helfer sei vor Ort bei einem großen Feuer wichtig, besonders im Altenheim. „Die Bewohner sind nur noch bedingt mobil.“

Von Mark Bode