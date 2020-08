Arnum

Kochen ist Axel Kallerhoffs große Leidenschaft. Wenn er in der Küche steht und aromatische Düfte aus den Töpfen steigen, kann er entspannen und den Alltag vergessen. Seit sieben Jahren ist der 54-Jährige Mitglied bei den Arnumer Hobbyköchen, seit Ende 2019 auch deren Vorsitzender. Der Verein, in den nur Männer aufgenommen werden, hat zurzeit zwölf Mitglieder, die regelmäßig zusammen kochen. Dabei stehen allerdings keine typischen Männerspeisen wie Bratkartoffeln und Currywurst auf dem Speiseplan. Auf dem Teller landen anspruchsvolle Gerichte. „Wir haben bei jedem Treffen ein anderes Motto“, erläutert der Arnumer. „Manchmal kochen wir Gerichte der mediterranen Küche, ein anderes Mal anspruchsvoll abgewandelte Gerichte, die wir aus der Kindheit kennen.“

Dabei ist Kallerhoff, der bei einem großen Automobilhersteller arbeitet, eher durch Zufall zum exklusiven Kochclub gestoßen. „Ich habe schon immer gerne gekocht und meine Frau hat eine Anzeige gesehen, in der die Hobbyköche Nachwuchs suchten.“ Darauf hin habe er den Verein kontaktiert. Einfach Mitglied werden konnte er allerdings nicht. „Nach meiner Bewerbung musste ich zunächst eine einjährige Probezeit absolvieren“, berichtet Kallerhoff. Danach sei er einstimmig aufgenommen worden.

Anzeige

Partnerinnen bekommen ein erlesenes Vier-Gänge-Menü serviert

Heute machen es die Hobbyköche dem Nachwuchs allerdings ein wenig leichter. „Die Probezeit gibt es mittlerweile nicht mehr“, sagt Kallerhoff. Auch sei das Kochniveau gesenkt worden. „Wir kochen jetzt nicht mehr auf Gourmetniveau“, sagt er. Dadurch soll die Hürde für Neuanwärter abgeflacht werden. Denn die Hobbyköche suchen dringend Nachwuchs. „Die meisten Mitglieder sind mittlerweile schon um die 80 Jahre alt“, sagt der Chef der Hobbyköche. Der älteste sei sogar schon 85 Jahre. Mit seinen 54 Jahren zählt Kallerhoff zu den jüngsten im Verein.

Weitere HAZ+ Artikel

Gegründet wurde dieser bereits im Jahr 1984. Seitdem sind die meisten Mitglieder dabei geblieben. Sechs- bis achtmal im Jahr schwingen sie gemeinsam in der Küche der Wäldchenschule den Kochlöffel. Dabei zaubern sie stets exquisite Menüs. Und hier kommen auch die Frauen der Hobbyköche mit ins Spiel. Denn sie sind die einzigen, die in den Genuss der köstlichen Speisen kommen. „Wir kochen in der Regel ausschließlich für unsere Frauen“, sagt Kallerhoff. Morgens treffen sich die Männer zum Brutzeln und gegen Mittag bekommen die Partnerinnen dann die erlesenen Gerichte serviert. „Eröffnet wird unser gehobenes Vier-Gang-Menü immer mit einem Prosecco und einem kleinen Gruß aus der Küche“, berichtet Kallerhoff. Danach werden den Gattinnen und Lebensgefährtinnen in der Regel Suppe, Vorspeise, Hauptgang und Nachtisch serviert. Zu den Ehrenmitgliedern des Vereins zählt auch der Kochweltmeister von 1988, Hans Hertel, der meistens für die anspruchsvollen Desserts sorgt.

Corona zwingt Hobbyköche zum pausieren

Wegen der Corona-Pandemie konnten sich die Hobbyköche in diesem Jahr allerdings erst einmal im Februar am Herd treffen. Und Kallerhoff geht davon aus, dass 2020 auch keine Kochtreffen mehr stattfinden. „Wir können in der Küche der Wäldchenschule die Abstandsregeln nicht einhalten“, sagt der Hobbykoch. Für die Frauen der Hobbyköche dürfte das allerdings kein Problem sein. Denn die meisten der Männer stehen auch im Alltag gerne für ihre Frauen hinter dem Herd.

Rezept der Hobby-Köche: Süßkartoffelsuppe mit Speckwürfeln Zutaten - für 4 Portionen -1 Süßkartoffel ca. 350 g ca. 400 g Kartoffeln (vorwiegend festkochend) 2 Schalotten2 EL Butter500 ml Gemüse- oder Hühnerbrühe 50 ml Weißwein30 g Walnusskerne1 EL Zucker200 g Bauchspeck (dünn geschnitten)1 TL Honig100 g Sahne 100 g saure Sahne (10 % Fett)Salz – Pfeffer – Muskat – SchnittlauchZubereitungKartoffeln und Schalotten in Würfel schneiden. Schalotten in Olivenöl glasig dünsten. Kartoffelwürfel, Brühe und Wein zugeben. Aufkochen. Bei schwacher Hitze circa 20 Minuten köcheln. Walnusskerne grob hacken, mit Zucker und 2 EL Wasser goldbraun karamellisieren. Auf Backpapier auskühlen lassen. Vom Speck den Fettrand entfernen, restlichen Speck in Stücke schneiden und knusprig braten, anschließend Honig darunter rühren. Suppe mit Pürierstab fein pürieren. Sahne und saure Sahne einrühren. Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Schnittlauch – bis auf ein paar Halme (zwei je Teller) zum Garnieren, in feine Röllchen schneiden. Vor dem Servieren die Teller vorwärmen. Suppe in tiefe Teller geben. Speck, karamellisierte Nüsse und Schnittlauchröllchen in Tellermitte. Teller mit Lauchhalmen garnieren.

Wer bei den Hobbyköchen mitmachen will, sollte bereits über Kochkenntnisse verfügen. Berufsköche scheiden allerdings aus. Denn es werden, wie der Name schon sagt, nur Hobbyköche aufgenommen. Weitere Informationen erteilt Axel Kallerhoff unter der Telefonnummer (0151) 74 63 60 45.

Von Stephanie Zerm