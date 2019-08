Hemmingen

Je oller, je doller: Unter diesem Motto lädt der Verein HemmingWay zum Oldtimertreffen auf dem Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld ein. Von dort geht es auf eine Tour durch die Region Hannover, bei der auch verschiedene Aufgaben am Wegesrand zu lösen sind. Auch ein Zwischenstopp mit Verpflegung ist geplant. Die Rundfahrt beginnt am Sonntag, 1. September, um 11.30 Uhr auf dem Rathausplatz. Nach der Rückkehr werden die drei besten Teams gekürt. Der Verein richtet die Veranstaltung bereits zum neunten Mal aus.

Oldtimer stehen auf dem Rathausplatz

Etwa ab 14.30 Uhr sollen alle Oldtimer zur öffentlichen Besichtigung auf dem Rathausplatz stehen. Besucher können dann „fachsimpeln, Benzingeruch schnuppern und Hubraum entdecken“, teilt der Verein mit. Dazu wird die Band Gooseflesh aus der Region Hannover mit Partyrock und Fetenhits für Stimmung sorgen. Zudem werden Getränke und Gegrilltes angeboten.

Die Band Gooseflesh tritt beim Oldtimertreffen auf. Quelle: privat

Anmeldungen notiert der Verein ab sofort per E-Mail an hemming-way@web.de. Angemeldete Oldtimerbesitzer zahlen ein Startgeld von 10 Euro. Es ist auch möglich, spontan bei der Tour am 1. September mitzumachen. Dann beträgt das Startgeld allerdings 15 Euro. Jeder Teilnehmer bekommt am Ende eine Urkunde. Weitere Informationen rund um den Verein stehen auf der Internetseite www.hemming-way.de.

Von Tobias Lehmann