Die Kontaktregelungen und Veranstaltungsverbote wegen Corona treffen die Hemminger Vereine – allerdings unterschiedlich. So mussten Sportvereine, Gesangverein und DRK viele Termine streichen. Der Bauhof und der ADFC hatten mehr Alternative. Ein Überblick.

SV Arnum: Die Mitgliederzahl bleibt insgesamt konstant. „Als regionsweit recht großer Verein sind 20 bis 30 Ein- und Austritte im Monat bei uns eigentlich die Regel“, sagt Daniel Josten, Pressewart der Sportlichen Vereinigung. „Wir hatten eigentlich steigende Mitgliederzahlen. November und Dezember haben das natürlich nivelliert, weil ohne Angebot auch niemand eintritt.“ Waren es 2020 noch 1676 Mitglieder, sind es nun 1668. So konnten unter anderem durch die Gründung der neuen Sparte Gesundheitssport und neue Angebote neue Mitglieder gewonnen werden. Bei der SV Arnum stehen die Trainer in der Regel in Kontakt mit ihren Mitgliedern. Einige haben sogar Hausaufgaben für ihre Übungsgruppen erstellt. Einige der Gesundheitssportkurse werden online angeboten. Die SV hofft unter anderem darauf, dass Anfang September wieder ein Musikfrühschoppen möglich ist. Die Spartenversammlungen und die Jahresversammlung, die für Januar geplant war, sind deshalb erstmal verschoben worden. „Ein im März 2020 vom Bundestag verabschiedetes Gesetz zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie sieht vor, dass ein Vorstand auch nach Ablauf seiner Amtszeit bis zur Bestellung eines Nachfolgers im Amt bleibt. Der Vorstand bleibt also bis zur nächsten Jahresversammlung voll handlungsfähig“, verweist Josten auf die Rechtslage.

SC Hemmingen-Westerfeld: Der Sportclub verzeichnete im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2019 einen Rückgang um etwa 13 Prozent von 1731 auf 1500 Mitglieder. Darin sind auch Kursteilnehmer enthalten, für die keine Vereins-Mitgliedschaft notwendig war. „Den wie sonst gewohnten Austritten stehen keine Eintritte und neue Kursteilnahmen gegenüber“, sagt SC-Chef Gerd Gerlach. Der Verein hoffe zumindest auf eine Maifeier oder ein Sommerfest. Die für März 2020 vorgesehene Mitgliederversammlung konnte im September nachgeholt werden – erstmals unter freiem Himmel im Biergarten des Vereinsgaststätte, coronakonform mitsamt Wahlen, Vorstandsentlastung und der Haushaltsgenehmigung für 2020. „Am Termin Ende März 2021 halten wir bis dato fest – gegebenenfalls kommt wieder die Versammlung im Freien in Betracht“, sagt Gerlach. Bis dahin bietet der Verein Individualsport für leistungsorientierte Sportler und regelmäßige Online-Sportstunden über Portale wie Zoom oder Microsoft Teams an sowie Videos mit wechselnden Übungen zum Abruf, welche individuell von Übungsleiterinnen erstellt wurden, und Online-Treffen von Sportgruppen,. Außerdem läuft eine Rabattaktion und ein Lieferdienst bei Nutzung des Außer-Haus Verkaufs der Sportgaststätte Zum Storchennest mit einem Rabatt von 19,14 Prozent –das Gründungsjahr des Vereins - auf jedes bestellte Essen.

ADFC: Beim Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club Hemmingen/ Pattensen ist die Zahl der Mitglieder auf 136 gestiegen. „Wir haben 15 Neuzugänge als ADFC-Mitglieder und drei zusätzliche Helfer in der Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt. Außerdem haben wir festgestellt, dass die Spendenwilligkeit weiter hoch war, also nicht eingebrochen ist“, sagt der ADFC-Sprecher Jens Spille. Der ADFC bot bis Mitte Dezember die Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt im Notbetrieb für Geflüchtete und Bedürftige an. Aktuell gibt es Online-Treffen zu Hemminger Radverkehrsthemen und Tourenvorschläge. Der ADFC bereitet sich auf das Stadtradeln vor und auf möglicherweise nur begrenzte Angebote. Ungebrochen will sich die Ortsgruppe in der AG Radverkehr der Stadt engagieren. „Sobald die coronabedingten Maßnahmen es erlauben und das Wetter mitspielt, werden wir unsere Radtouren wieder starten“, sagt Spille. Online-Treffen seien inhaltlich ein guter Ersatz, atmosphärisch fehle jedoch die Begegnung. „Unsere Sprecherwahlen sind satzungsgemäß alle zwei Jahre, die letzte Wahl war im Januar 2020. Deshalb haben wir 2021 keine Eile.“

Die Hemminger Vereine sind in ihrem Vereinsleben unterschiedlich von der Coronapandemie betroffen. Das Bild zeigt eine Veranstaltung des Vereins Hemmingway auf dem Rathausplatz vor Beginn der Pandemie. Quelle: Torsten Lippelt (Archiv)

HemmingWay: Bei HemmingWay mit 78 Mitgliedern ruht das Vereinsleben derzeit. Der Verein denkt aber langfristig über die Möglichkeit von Online-Veranstaltungen nach. „Das Jahr ist ja noch jung und wir hoffen, in diesem Jahr wieder unser beliebtes Open-Air-Tanzvergnügen und das Oldtimertreffen auf dem Rathausplatz durchführen zu können, ebenso eine 10 Jahre HemmingWay e.V.-Veranstaltung“, erläutert Sprecherin Susanne Lange. Auch die Jahresversammlung 2021 stehe im Kalender. „Da wir keine Mieten zahlen oder große laufende Kosten haben, sind wir als Verein finanziell noch nicht in einer bedrohlichen Lage“, sagt Lange,

DRK: Peter Hauke, Vorstandsmitglied im DRK-Ortsverein Hemmingen ist in Anbetracht der Entwicklung nicht beunruhigt: „Wir haben nur Fördermitglieder. Deren Zahl hat sich von 250 auf nun etwa 240 verändert.“ Mangels Räumlichkeiten und wegen der Corona-Regelungen bietet der Ortsverein statt Veranstaltungen aktuell nur individuelle Hilfestellungen an, insbesondere um einsamen Menschen etwas Abwechslung zu bieten. Das DRK möchte so schnell wie möglich wieder sein Standardprogramm und diverse Sonderveranstaltungen – wie Lesungen, Vorträge und Busfahrten – starten. „Blutspende-Termine werden wir in diesem Jahr häufiger anbieten, das heißt fünfmal statt drei- bis viermal, um den Ausfall bei anderen Ortsvereinen mangels Räumlichkeiten oder anderer Restriktionen aufzufangen“, kündigt Hauke an. Die Mitgliederversammlung werde möglicherweise erst wieder im Herbst sein. Die letzte Mitgliederversammlung gab es satzungs- und coronakonform mit begrenzter Teilnehmerzahl im Oktober 2020 mitsamt Neuwahl in den Vorstand. Für den DRK-Ortsverein Hemmingen wäre die Nutzung des Bürgersaals in Hemmingen-Westerfeld – auch mit coronabedingten Einschränkungen – sehr wichtig, um seine Seniorenarbeit angemessen wieder aufleben zu lassen. „Wir als DRK, das dem Wohle der Menschen dient, sehen einerseits die Notwendigkeit auch für konsequente Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, aber andererseits auch überzogene und ad hoc-Regelungen in vielen Bereichen, unter anderem Kitas und Schulen, Arbeitsmarkt, Freizeitbetätigungen und Begegnungen in Seniorenwohnheimen, die teilweise nicht logisch und somit für den Bürger nicht nachvollziehbar sind“, kritisiert Hauke. „Die langsam anlaufende Impfung der Bevölkerung mit diversen Ungereimtheiten gehört sicherlich auch zu den Maßnahmen der Politik, die verbesserungsbedürftig wären.“

Das DRK ist auf die Nutzung des Bürgersaals in Hemmingen-Westerfeld angewiesen, doch dieser ist zurzeit geschlossen. Quelle: Torsten Lippelt (Archiv)

Gesangverein Eintracht Harkenbleck: Er hat alle seine 2020 zwangsweise abgesagten zehn Veranstaltungen wieder auf dem Jahresplan. Das reicht vom Singen beim Harkenblecker Kapellentag und bei der Senioren-Weihnachtsfeier über das Adventskonzert, den Spielabend und das Wurstessen bis hin zu Auftritten bei Jubiläen, Geburtstagen und Goldenen Hochzeiten. Die Wahlen in der Jahresversammlung im Januar 2020 decken 2 Jahre ab. Die Hauptversammlung 2021 muss verschoben werden. „Durchhaltevermögen und die baldige Möglichkeit zum Singen und zu musikalischen Auftritten“, wünscht sich Franz Pohl für den 70 Mitglieder zählenden Gesangverein, der aktuell nur über seine Whatsapp-Gruppe und Telefonate kommuniziert.

Bauhof: Der Kulturverein hat ursprünglich bereits mehr als 40 Veranstaltungen für 2021 fest vereinbart. „Was wir davon noch umsetzen können, ist von den Corona-Regelungen abhängig“, sagt Vorsitzender Klaus Grupe. Soweit erlaubt, möchte der Verein wie im Herbst 2020 wieder Veranstaltungen in der KGS Hemmingen und der Albert-Einstein-Schule Laatzen präsentieren, auch erneut Open-Air-Veranstaltungen und Termine in seinen eigenen Räumen an der Dorfstraße in Hemmingen-Westerfeld. Für die Zeit ab April plant der bauhof vier Veranstaltungen und im zweiten Halbjahr und 2022 insgesamt zehn. Die erste Mitte Januar präsentierte Live-Online-Zaubershow mit Alexander Merk wird wegen des großen Erfolges Mitte Februar wiederholt. Trotz Corona können die Vereinsgeschäfte weiterlaufen, ein Vorstandsmitglied arbeitet kommissarisch. Der bauhof hat 170 Mitglieder. „Glücklicherweise halten sie uns die Treue“, sagt Grupe erfreut.

