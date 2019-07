Arnum

Die Polizei sucht Zeugen für einen möglichen Einbruchsversuch am Sonntag gegen 20 Uhr an einem Drogeriemarkt an der Wilkenburger Straße in Hemmingen-Arnum. Die unbekannten Täter versuchten mit einem Werkzeug die Glasschiebetür im Eingangsbereich einzuschlagen, was jedoch misslang. Ein Sprecher des auch für Hemmingen zuständigen Polizeikommissariats in Ronnenberg teilte mit, dass es sich möglicherweise auch nur um Sachbeschädigung handele und nicht um einen versuchten Einbruch. Zeugen melden sich im Kommissariat unter der Telefonnummer (05101) 51 71 15.

Von Tobias Lehmann