November 2016: Die Unabhängigen Hemminger (DUH) beantragen den Bürgerkoffer. SPD und CDU werfen ihr vor in dem Antrag die Schließung des Arnumer Bürgerbüros zu verstecken. Die DUH weist den Vorwurf zurück und beteuert, es sei nur ein Prüfauftrag. In Sehnde gibt es bereits seit 2016 einen Bürgerkoffer, allerdings wird er nur in der Justizvollzugsanstalt eingesetzt.

Februar 2017: Nach dem einstimmigen Ratsbeschluss prüft die Stadtverwaltung nun, ob ihre Mitarbeiter bald mit einem Bürgerkoffer unterwegs sein können.

April 2017: In einer Drucksache für einen Ratsausschuss listet die Verwaltung Vor- und Nachteile des Bürgerkoffers auf, wobei die Nachteile überwiegen. Allein die Anschaffung koste mindestens 5000 Euro, argumentiert sie. Auch der Fachausschuss ist der Meinung, dass die Kosten im Vergleich zu dem vermutlich geringen Nutzen zu hoch seien.

Juli 2019: Die DUH bringt den Bürgerkoffer wieder ins Gespräch. Rückenwind bekommen die Unabhängigen, weil der Rat in Hemmingens Nachbarstadt Springe beschlossen hat, einen Bürgerkoffer anzuschaffen. Hemmingens Bürgermeister Claus Schacht zeigt sich wenig angetan. „Die Idee des Bürgerkoffers bei gleichzeitiger Schließung des Arnumer Standortes ist für die Stadt derzeit keine Option, da sie dem Bürger mehr Kosten und weniger Service bringen würde“, sagt Schacht. Hemmingen sei die im Hinblick auf ihre Fläche kleinste Stadt in der Region Hannover. „Die Wege sind absolut zumutbar.“

August 2021: Mit dem Umzug des städtischen Bürgerbüro in Arnum wird das Thema Bürgerkoffer wieder aktuell. Die Stadt hat ihn bestellt, aktuell sei er aber nicht lieferbar, heißt es aus dem Rathaus. Das Bürgerbüro bleibt an der Göttinger Straße, zieht aber in das nur wenige hundert Meter entfernte Familienservicebüro der Stadt. Allerdings wird nicht das ganze Büro an dem neuen Standort aufgebaut, sondern die Mitarbeiterin nutzt den bestehenden Besprechungsraum. Bürgermeister Schacht sagt, es werde Außensprechstunden geben, aber erst später.

Dezember 2021: Der Bürgerkoffer ist immer noch nicht da. Es gebe technische Probleme bei der Bundesdruckerei, heißt es. zi