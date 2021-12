Hemmingen-Westerfeld/Hannover

Die Volksbank baut das Beratungsangebot in Hemmingen aus. Das Gebäude am Kirchdamm 2 in Hemmingen-Westerfeld soll um rund 100 Quadratmeter für zusätzliche Beratungsräume erweitert werden. Das teilt Volksbank-Sprecher Marko Volck mit. Ab Mai 2022 wird allerdings am Standort im benachbarten Hannover-Wettbergen nur noch ein Selbstbedienungsservice angeboten. Die Kunden dort werden anschließend in der Geschäftsstelle in Hemmingen betreut.

Grund für die Entscheidung ist, dass sich die Nutzung von Bankdienstleistungen in den vergangenen Jahren sehr verändert habe, sagt Volck. Der Besuch in kleineren Geschäftsstellen sei deutlich zurückgegangen, da viele Kunden ihre Bankgeschäfte im Internet abwickeln.

Volksbank braucht Räume verstärkt für die Beratung

Gestiegen sei allerdings der Bedarf nach qualifizierter Beratung, die meist auch mehr Zeit als früher benötige. Dafür sollen jetzt in Hemmingen geeignete Räume zur Verfügung gestellt werden. Insgesamt ist die Volksbank mit 40 Geschäftsstellen in der Region Hannover vertreten.

Von Tobias Lehmann