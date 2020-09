Hemmingen

Das hat es – auch wegen Corona – lange nicht gegeben: In allen Hemminger Stadtteilen ist am Sonntag, 13. September, etwas los. Am deutschlandweiten Tag des offenen Denkmals können Besucher in Hemmingen wieder entlang der Kulturroute wandeln. Zudem ist der Tag der Orgel, deswegen ist die Orgelwerkstatt in Hiddestorf geöffnet.

Initiiert und koordiniert wird die Route vom Hemminger Mausoleumsverein, dieses Jahr zum sechsten Mal. Der Verein erhält Unterstützung durch die Stadt und die Kirchenregion Hemmingen. Der Denkmalstag in Deutschland ist in diesem Jahr wegen Corona ein digitaler. Dessen Vorsitzender Reinhard Schütze jedoch sagt: „Online? Das macht doch keinen richtigen Spaß.“ Anmeldungen zu den Zielen in Hemmingen sind nicht notwendig, doch bei allen Angeboten sind die Corona-Hygieneregeln zu beachten. Weil stets nur kleine Gruppen vorgelassen werden, kann es zu Wartezeiten kommen. Überall ist der Eintritt frei, Spenden sind willkommen.

Anzeige

Denkmalstag und Tag der Orgel: Das ist das Programm

Im vergangenen Jahr hatten nach Angaben von Schütze mehr als 1300 Besucher an der Kulturroute teilgenommen, die von viel Sonnenschein begleitet wurde. Zu den Besuchermagneten zählten unter anderem die Oldtimersammlung in Ohlendorf mit rund 300 Besuchern, aber auch die Friedenskirche mit rund 400 Gästen, was aber auch an der Wiedereröffnung des umgebauten Gemeindehauses lag. Auch der Mausoleumsverein zog mehr als 300 Besucher an und war gleich an drei Stellen vertreten: im Sundern und in der Friedhofskapelle in Hemmingen sowie mit einem Stand zum Entdeckertag auf dem Opernplatz Hannover. In diesem Jahr ist Hemmingen nicht Tourenziel beim abgespeckten Entdeckertags-Programm, ist aber als Aktionspunkt gelistet.

Weitere HAZ+ Artikel

Das können Besucher in den Hemminger Stadtteilen erleben:

Arnum

Die um 1400 errichtete Wehrkapelle Maria Magdalena, Göttinger Straße 77a, direkt an der B3 gelegen, ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Bibelgarten vor dem kleinen Gotteshaus ist ganztägig zu besichtigen.

Die 1991 erbaute Friedenskirche an der Bockstraße 33 steht Besuchern von 11 bis 17 Uhr für Besichtigungen offen. Besucher können zudem den vor etwa einem Jahr neu angelegten Kirchgarten besichtigen.

Devese

Die Kapelle am Westerfelder Weg, erstmals 1543 erwähnt, ist von 11 bis 15 Uhr geöffnet.

Die Kapelle in Devese wurde wahrscheinlich im späten Mittelalter errichtet. Bei einem Brand im 16. Jahrhundert blieben wohl nur die Stützmauern auf der Nordseite stehen. Im 17. Jahrhundert wurde die Kapelle in ihrer heutigen Form aus Eichenfachwerk mit einem Bruchsteinsockel wieder aufgebaut. Quelle: Andreas Zimmer (Archiv)

Harkenbleck

Die 1412 erbaute Kapelle, An der Kapelle 9, mit barockem Altar und Kanzel ist von 11.30 bis 17 Uhr geöffnet. Seit 1983 ist sie Eigentum des Fördervereins.

Hemmingen-Westerfeld

Die im 16. Jahrhundert errichtete Kapelle am Kapellenweg im Alten Dorf ist von 11 bis 15 Uhr geöffnet.

Das Mausoleum Carl von Alten im Naturschutzgebiet Sundern ist ganztägig zu besichtigen. Von 11 bis 17 Uhr erläutern Mitglieder des Fördervereins die Geschichte. In der Zeit von 11 bis 16 Uhr informiert der Mausoleumsverein auch in der Friedhofskapelle an der Weetzener Landstraße, dort steht die historische Tür des Mausoleums. Die Kapelle wird nur zu Trauerfeiern und besonderen Anlässen geöffnet.

Für Entspannung ist im Seecafé Shinebar an der Hohen Bünte 10 in der Zeit von 12 bis 22 Uhr gesorgt. Die Shinebar steht auf der Route für den Tag des offenen Denkmals, hat aber – anders als in Vorjahren mit Livemusik – kein spezielles Programm, sondern dient als Zwischenstation für eine Pause.

Hiddestorf

Das älteste Bauwerk Hemmingens, die Anfang des zwölften Jahrhunderts errichtete Nikolaikirche an der Ostertorstraße 19, steht von 11 bis 16 Uhr für Besichtigungen offen.

Die Orgelbauwerkstatt Emil Hammer an der Hauptstraße 71 ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Die Firma kann auf eine mehr als 175 Jahre alte Tradition zurückblicken. 2008 zog sie nach mehr als 40 Jahren in Arnum nach Hiddestorf um.

Ein Orgelbauer zeigt in der Werkstatt in Hiddestorf eine Orgelpfeife. Quelle: Martin Steiner (Archiv)

Ohlendorf

Der Arnumer Bernd Filax zeigt von 11 bis 17 Uhr seine Oldtimer-Sammlung mit 23 Fahrzeugen in einer Scheune am Bruchweg 22. Es werden kleine Gruppen gebildet. Desinfektionsmittel stehen am Eingang bereit. Alle Teilnehmer müssen während der gesamten Zeit einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Es ist die bisher einzige ganztägige Öffnung in diesem Jahr, und so wird es wohl auch bis zum Jahresende bleiben. Sonst führt Filax nur auf Anfrage durch seine Sammlung.

Es gibt aber nicht nur Oldtimer zu sehen, sondern in einer Retro-Ecke auch ein Wohnzimmer im Stil der Sechziger- und Siebzigerjahre sowie die von Filax gestaltete Dauerausstellung unter anderem mit Schiffsmodellen. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger sind willkommen. Einen Kaffee- und Kuchenverkauf wird es wegen Corona dieses Jahr nicht geben. Sein selbst gebautes U-Boot vom Typ „Seehund“ ist in Ohlendorf nicht unter den Exponaten, auch wenn dies auf dem Informationsblatt zum Denkmaltag so vermerkt ist. Es steht schon seit längerer Zeit in Filax’ Garten in Arnum. Auf dem Gelände an der Scheune gibt es nur wenige Parkplätze. Besucher werden deshalb gebeten, sich welche in der Ortschaft zu suchen.

Die Alte Waage am Bruchweg ist ganztägig zu besichtigen. Die Konstruktion aus Holzbohlen und Eisenrahmen diente früher zum Wiegen der Ernteerträge.

Die Alte Waage in Ohlendorf. Quelle: Andreas Zimmer (Archiv)

Das Café Webstuhl am Sohlkamp 2a ist von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Wilkenburg

Die St.-Vitus-Kirche an der Kirchstraße 18 – mindestens seit dem Jahr 1140 gibt es ein Gotteshaus an diesem Platz – kann in der Zeit von 12.30 bis 17 Uhr besichtigt werden.

Von Andreas Zimmer