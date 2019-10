Hemmingen-Westerfeld

Ein Baum in der Nähe des Strandbads muss gefällt werden, weil Biber ihn zu stark abgenagt haben. Der Baum steht zwischen der Senderwiese und dem Bad, rund 20 Meter vor der Hohen Bünte. Auch die Bäume in unmittelbarer Nähe zeigen bereits Biberspuren. Dietmar Juschkewitz, Leiter der Abteilung Tiefbau, sagt, dass der komplett abgenagte Baum zu stark beschädigt ist. „Da er noch standsicher ist, wird aber erst in den nächsten Monate gefällt“, sagt er.

Die Biber breiten sich aus

Der Biber habe sich laut Juschkewitz im Leinetal stark ausgebreitet. So seien die Tiere bereits an der Arnumer Landwehr und auch an der Kückenmühle in Ronnenberg gesichtet worden. Das bestätigt auch Hemmingens Naturschutzbeauftragter Friedrich-Wilhelm Rieger. Er hat sich den Baum gemeinsam mit einer Mitarbeiterin des Betriebshofs angesehen. In dem Bereich in Hemmingen-Westerfeld habe es bisher allerdings keine Biber gegeben, sagt Rieger, der von 1998 bis 2014 schon als Sachbearbeiter im Bereich Bau und Umwelt der Hemminger Stadtverwaltung gearbeitet hat.

Naturschutzbeauftragter will eine Kamera aufstellen

Rieger geht zurzeit allerdings nicht davon aus, dass sich die Stadt künftig größere Schäden durch den unter Tierschutz stehenden Biber einstellen muss. Er plant, noch in dieser Woche in dem Bereich eine Wildkamera aufzustellen, die die Tiere dort aufzeichnen soll. „Nach der Auswertung der Aufnahmen kann ich mehr dazu sagen“, teilt Rieger mit. Zudem hat das Land Niedersachsen erst im vergangenen Monat angekündigt, ein Bibermonitoring in der Leinemasch und dem Calenberger Land finanzieren zu wollen. Hemminger Bürger können sich mit Fragen und Anregungen rund um den Naturschutz an Rieger unter Telefon (0160) 96 24 54 73 oder per E-Mail an natuba@web.de wenden.

Lesen Sie hier weitere Berichte über Biber in Hemmingen :

Die Biber breiten sich aus

Bissspuren stammen vom Biber

Biber auf B-3-Trasse gesichtet

Umleitung zum Schutz von Bibern angelegt

Von Tobias Lehmann