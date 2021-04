Hemmingen

Werden das Freibad Arnum und das Strandbad in Hemmingen-Westerfeld pünktlich zum Saisonbeginn geöffnet? „Wir sind auf jeden Fall bereit“, sagen die Betreiber Jürgen Neumann und Achim Pönack. In Arnum könnte es am Sonnabend, 15. Mai, losgehen und im Strandbad am Dienstag, 1. Juni. „Allerdings weiß niemand, wie die Corona-Situation dann aussieht“, sagt Neumann. Nach dem aktuellen Stand dürfen Bäder nicht geöffnet werden. Neumann und Pönack werden sich den Vorgaben des Landes entsprechend anpassen.

Besucher müssen wohl wieder kalt duschen

Pönack sagt, dass sie bereits aus dem vergangenen Jahr gewohnt sind, vom Land beschlossene Vorgaben schnell umzusetzen. „Auch in diesem Jahr werden Masken in den Innenräumen Pflicht bleiben. Wir gehen zudem davon aus, dass wir auch wieder nur bestimmte Bereiche öffnen dürfen“, sagt Pönack. Vor einem Jahr mussten die Besucher zum Beispiel auf die Warmduschen verzichten und konnten nur kalt duschen. „Beschwerden wegen der Auflagen gab es 2020 von den Besuchern allerdings nicht. Die waren alle froh, dass sie überhaupt baden durften“, sagt Pönack.

Die Bad-Betreiber kündigen an, dass für den Besuch in den Bädern die Luca-App zur Kontaktnachverfolgung eingesetzt werden soll. Mit dieser App auf dem Smartphone können sich Besucher anmelden und müssen ihre Daten nicht mehr handschriftlich hinterlegen. „Wir bieten aber weiterhin auch die Möglichkeit an, einen Zettel vor Ort auszufüllen. Nicht alle Besucher haben ein Smartphone“, sagt Neumann. Ob es besondere Aktionen geben wird, steht wegen der unsicheren Lage auch noch nicht fest. Das meist sehr gut angenommene Hundeschwimmen im Freibad Arnum soll es jedoch voraussichtlich wieder geben.

Plan B: Freibad wird wie das Büntebad für einzelne Besucher geöffnet

Zumindest für das Freibad Arnum gibt es dieses Jahr auch einen Plan B: „Wenn wir nicht allgemein öffnen dürfen, werden wir das gleiche Angebot wie im Büntebad machen. Das Freibad ist schließlich für den Besuch vorbereitet“, sagt Neumann. Das Büntebad hat jeweils einem Haushalt oder einem Besucher mit einer Begleitperson nach vorheriger Anmeldung ermöglicht, für 50 Euro eine Stunde zu schwimmen. Die Termine für April waren innerhalb einer halben Stunde ausgebucht.

50 Euro für eine Stunde decken nicht die Betriebskosten

Auch wenn dieser Preis für den Besuch hoch erscheint: Die Kosten für den Betrieb werden dadurch nicht gedeckt. „Es ist einfach ein Serviceangebot von uns“, sagen Neumann und Pönack. Bereits im vergangenen Jahr waren die Besucherzahlen und damit auch die Einnahmen deutlich eingebrochen. 2019 verzeichnete das Freibad Arnum 34.243 Gäste, 2020 waren es nur 20.872. Das Strandbad besuchten 23.148 Gäste im Jahr 2019 und nur 16.647 im vergangenen Jahr. „Das waren für uns 2020 rund 50.000 Euro weniger Einnahmen als noch im Vorjahr“, sagt Neumann. Als Gründe nennt er den durchwachsenen Sommer und die Angst vor dem Coronavirus.

Die Stadt unterstützt die gemeinnützige Bäder GmbH Hemmingen mit jährlich 230.000 Euro. Weitere Förderungen erhalten die beiden Bäder nicht. „Wir müssen den Betrieb aus dem Zuschuss der Stadt und unseren Einnahmen finanzieren. Bei einzelnen Projekten unterstützt uns zusätzlich der Förderverein für das Freibad“, sagt Neumann. Eine gute Nachricht traf im vergangenen Monat ein: Eine große Sanierung des Freibads Arnum für rund 870.000 Euro wird vom Bund zu 90 Prozent mit 783.000 Euro gefördert. Die konkreten Planungen sollen nach der Saison Ende dieses Jahres beginnen.

Auf teure Sanierungen hat die Bäder-GmbH dieses Jahr verzichtet

Auf größere Sanierungen wurde während der Winterpause verzichtet. Sie sollen allerdings auch nicht nötig gewesen sein. Im Strandbad hatten die Betreiber ein Jahr zuvor die Badeinsel und den Steg zum Bademeisterhäuschen erneuert. „Dieses Jahr haben wir dort außer den immer notwendigen Baumpflegearbeiten nichts gemacht“, sagt Pönack. Im Freibad wurden Hecken geschnitten, Beckenköpfe erneuert und Kellerräume für das Personal saniert. Zusätzlich gab es einige Reparaturarbeiten an den Spielgeräten auf dem Spielplatz.

Die Preise sollen dieses Jahr nahezu gleich bleiben. Im Freibad Arnum zahlen Erwachsene 3,80 Euro, ermäßigt 3 Euro, Kinder und Jugendliche im Alter von vier bis 17 Jahren 1,90 Euro, ermäßigt 1,50 Euro. Neu im Angebot ist eine 40er-Karte für 90 Euro für Erwachsene und 45 Euro für Kinder und Jugendliche sowie eine Saisonkarte für das Früh- und Spätschwimmen, die 75 Euro für Erwachsene und 37,50 Euro für Kinder und Jugendliche kostet.

Kinder und Jugendliche zahlen 10 Cent mehr

Im Strandbad bleibt der Preis für Erwachsene bei 2,80 Euro, ermäßigt 2,20 Euro. Kinder und Jugendliche von vier bis 17 Jahren müssen 1,40 Euro zahlen, 10 Cent mehr als 2020. Der ermäßigte Preis bleibt bei 1,10 Euro.

Sämtliche Preise stehen auch auf den Internetseiten www.strandbad-hemmingen.de und www.freibad-arnum.de. Dort werden die Betreiber auch aktuell darüber informiert, ob die Bäder geöffnet sind oder nicht.

Von Tobias Lehmann