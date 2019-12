Hemmingen-Westerfeld

Wechsel im Vorstand des Trägervereins vom Kulturzentrum bauhof in Hemmingen-Westerfeld: Ulrich Beran und Gudrun Haase-Hegent wurden von den Mitgliedern als stellvertretende Vorsitzende gewählt und übernehmen die Ämter von Hildegard Hoffmann-Fesca und Reinhard Ludewig, die aus Gesundheits- und Altersgründen ausscheiden.

Der Vorsitzende Klaus Grupe sowie Ingrid von Drathen und Karl-Heinz Höhne bleiben im Vorstand. „Wir blicken auf eine sehr engagierte und konstruktive Zusammenarbeit mit Hildegard Hoffmann-Fesca und Reinhard Ludewig zurück und bedanken uns dafür“, teilt von Drathen mit.

Der neu gewählte Vorstand freut sich auf die Arbeit: Klaus Grupe (von links), Ingrid von Drathen, Ulrich Beran, Gudrun Haase-Hegent und Karl-Heinz Höhne. Quelle: privat

An der Jahresversammlung nahmen 25 von insgesamt 172 Mitgliedern teil. Die Vorstandsmitglieder blickten auf das Jahr 2019 zurück. Das Team hat 43 Veranstaltungen organisiert, die von insgesamt 4500 Gästen besucht wurden.

Höhepunkte waren unter anderem das „bauhof-on-tour“-Konzert mit der Band Sistergold zu Beginn des Jahres in der Trinitatiskirche in Hemmingen-Westerfeld und die Show zum 20-jährigen Bestehen des bauhofs im Oktober in der KGS Hemmingen. Bei der Geburtstagsshow traten gleich fünf verschiedene Acts auf. „Zum ersten Mal haben wir eine Mix-Show organisiert, was nicht nur eine logistische Herausforderung darstellte. Doch der Erfolg hat uns Recht gegeben“, sagt von Drathen.

Ehrennadel für Klaus Grupe

Für den Vorsitzenden Klaus Grupe sei die Verleihung der goldenen Ehrennadel der Stadt durch Bürgermeister Claus Schacht im Oktober eine große Ehre gewesen. „Das war mehr als ein Dankeschön für eine langjährige ehrenamtliche Arbeit“, sagt von Drathen.

Die Sprecherin des Vereins weist zudem darauf hin, dass im Sommer eine neue Toilette für die Künstler im Backstagebereich eingebaut wurde. Bislang mussten sie vor dem Auftritt durch das Publikum zur Gästetoilette gehen.

Vorverkauf fürs neue Programm beginnt

Auch das Programm für das nächste Jahr steht bereits. Kulturinteressierte dürfen sich auf 46 Veranstaltungen freuen. Der Vorverkauf für die Veranstaltungen im Februar und März beginnt am Montag, 16. Dezember. An dem Tag wird das Programm auch auf derInternetseite veröffentlicht.

Von Tobias Lehmann