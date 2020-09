Wilkenburg

Die Augustus-Gesellschaft (AG) lädt zu einem Vortrag im Römerlager Wilkenburg ein. Am Sonnabend, 3. Oktober, geht es von 14 bis 15 Uhr um „Lares – die römischen Hausgötter und ihr Kult“. Als Referent tritt Malte Seils von der AG auf.

Was blieb von den Laren und Penaten?

Laren, lateinisch Lares, waren in der Religion des alten Roms die Schutzgötter oder -geister für Familien, Plätze oder ganze Ortschaften. In der Religio Romana wurden zudem die Penaten als Schutzgötter der Vorräte verehrt. Der Vortrag beleuchtet den privaten Kult der Laren und Penaten: Wer waren die Hausgötter, wie sah ihr Platz im Haus aus und wie wurden sie verehrt? Was für Verbindungen und Verflechtungen gab es mit anderen Kulten? Was ist davon geblieben? Dazu wird die Nachbildung eines Hausaltars gezeigt.

Zukunft des Römerlagers weiter unklar

Die Augustus-Gesellschaft informiert immer am ersten Sonnabend eines Monats über römische Geschichte. Wie es mit dem Römerlager selbst weitergeht, ist aber weiterhin unklar: Auskiesung oder Erhalt? In dieser Frage ist immer noch nichts entschieden. „Es gibt keine neuen Erkenntnisse“, teilte Bürgermeister Claus Schacht in der jüngsten Ratssitzung in Hemmingen auf Anfrage der CDU-Ratsfrau Doris Linkhoff mit. Kerstin Liebelt ( SPD), Landtagsabgeordnete und Ratsvorsitzende in Hemmingen, bestätigte ebenfalls diesen aktuellen Stand.

Landtag lehnte Petition ab

Auf dem früheren Gelände des Römerlagers soll Kies abgebaut werden. Im vergangenen Jahr gab es die erste erfolgreiche Onlinepetition an den Niedersächsischen Landtag, bei der fast 6000 Menschen für den Erhalt der Fundstätte des Römerlagers votierten. Die Petition zielte darauf ab, das Raumordnungsprogramm des Landes zu ändern, an das die Region Hannover gebunden ist. Mit großer Mehrheit hat das Landesparlament die Petition im Dezember 2019 jedoch abgelehnt. Der Rat der Stadt Hemmingen hatte sich zuvor bereits einstimmig gegen die Auskiesung des Geländes ausgesprochen.

Der Eintritt zum Vortrag ist frei. Die Teilnehmer versammeln sich am früheren Römerlager nahe der Informationstafel am Ende der Straße Dicken Riede. Die coronabedingten Abstandsregeln sind einzuhalten, zudem führt der Veranstalter Listen mit den persönlichen Daten; auch die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gilt. Die AG macht darauf aufmerksam, dass Besucher ihr Auto nicht vor den Kleingärten parken sollen, sondern zum Beispiel auf dem Parkplatz beim Friedhof an der Wilkenburger Straße.

Von Katharina Kutsche und Andreas Zimmer