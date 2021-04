Hemmingen

Der September wird ein Superwahlmonat für die Niedersachsen: Am 12. steht die Kommunalwahl an, bei der in Hemmingen nicht nur über die Zusammensetzung des Rates entschieden wird, sondern auch über eine Nachfolge von Bürgermeister Claus Schacht, der nicht mehr antritt. Am 26. September dann folgt die Bundestagswahl, außerdem die mögliche Stichwahl aus der Abstimmung über die neue Regionspräsidentschaft.

Viel zu tun also für das Hemminger Wahlamt, das in seiner Planung schon sehr weit ist, aber noch Unterstützung brauchen kann. Normalerweise nämlich habe die Stadt eingespielte Teams, die als Wahlhelferinnen und -helfer an den Urnen aushelfen. Allerdings stehen einige wegen eigener Kandidaturen nicht zur Verfügung, auch wegen der Corona-Pandemie müsse mit Ausfällen gerechnet werden. „Wir würden uns daher über zahlreiche freiwillige Wahlhelferinnen und -helfer freuen“, sagt Sabine Hanje von der Abteilung Sicherheit und Ordnung.

Insgesamt braucht die Stadt 144 Menschen, die pro Wahlsonntag aushelfen. Pandemiebedingt rechnet die Verwaltung mit mehr Wahlberechtigten, die ihre Stimme per Briefwahl abgeben möchten. Daher wird es statt bisher 15 diesmal nur zwölf Wahllokale geben – dafür aber sechs statt bisher zwei Briefwahlstellen.

Wie die Abläufe in den Wahlbezirken tatsächlich sein werden, ist wegen der Corona-Lage noch nicht bekannt. „Wir planen die Wahl nach derzeitig gültiger Verordnung mit jeweiligem Hygienekonzept für die einzelnen Wahllokale“, so Hanje.

Übrigens: Nach der aktuell geltenden Impfverordnung sind Menschen, die bei den Wahlen helfen, in die Priorisierungsgruppe 3 aufgerückt. Inwieweit sich das in den kommenden Wochen noch ändern kann, ist unklar. Daher werde die Verwaltung nicht auf diesen Umstand hinweisen, um keine falschen Erwartungen zu wecken: Durch die ständig wechselnden Verordnungsinhalte sei aus Sicht der Stadt nicht verbindlich gewährleistet, dass die Impfpriorisierung bestehen bleibe.

Von Katharina Kutsche