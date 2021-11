Devese

Ohne Vorankündigung hat das Land vor einigen Wochen eine rund 3500 Quadratmeter große Waldfläche östlich des Stadtwegs in Devese roden lassen. Das führte bei Bürgerinnen und Bürgern in dem Hemminger Stadtteil zu Verwunderung. Eine Leserin, die sich in der Redaktion meldete, wies darauf hin, dass durch die Rodung der Verkehrslärm der neuen B 3 „jetzt ungehemmt bis zum Ortsrand von Devese dringt“.

Bäume gerodet: Das gehört zur Flurbereinigung

Doch eine Lösung des Problems zeichnet sich bereits ab. Das Land hat 20 neue Bäume entlang des Stadtwegs pflanzen lassen. Die Rodung wie auch die Neuanpflanzungen sind Teil der zum Bau der neuen B 3 gehörenden „Flurbereinigung Hemmingen-Arnum“. Zuständig für die Flurbereinigung ist das Amt für Landesentwicklung Weser-Ems mit Sitz in Oldenburg.

Die 2017 beschlossene Flurbereinigung umfasst ein rund 1150 Hektar großes Gebiet, das sich vom südlichen Stadtrand Hannovers über Hemmingen-Westerfeld und Arnum bis zur Stadtgrenze von Pattensen erstreckt. Zu den Zielen der Flurbereinigung zählte es nicht nur, Flächen für die neue B 3 zur Verfügung zu stellen und die Grundstücksbesitzer dafür zu entschädigen, sondern auch bestehende Wege und Gewässer neu zu bewerten und an „heutige Erfordernisse“ anzupassen, wie es in den Papieren heißt.

Das Land hat diese Fläche am Stadtweg in Devese roden lassen. Als Ausgleich wird dafür dort jetzt eine Baumallee gepflanzt. Quelle: Tobias Lehmann

Land legt einen Saumstreifen mit Bäumen und Gehölzen an

Die jetzt gerodete Fläche wurde bereits bei der Planfeststellung der Ortsumgehung für eine Rekultivierung vorgesehen, da sie wirtschaftlich nicht mehr nutzbar sei. Das Landesamt teilt auf Anfrage dieser Zeitung mit, dass als Ausgleich dafür ein 12,75 Meter breiter sogenannter Saumstreifen mit Gehölzgruppen und Bäumen angelegt wird. Dieser Ausgleich hat jetzt mit dem Pflanzen der 20 Bäume begonnen.

Lesen Sie auch Weitere Berichte zur B-3-Ortsumgehung Hemmingen lesen Sie hier

Der Saumstreifen soll sowohl der erneuten Eingrünung dienen als auch ein Sichtschutz in Richtung der Umgehungsstraße sein. Die neue B 3 wurde im November 2020 eröffnet. Sämtliche Unterlagen über die Flurbereinigung können auf der Seite des Landesamtes im Internet auf www.arl-lw.niedersachsen.de eingesehen werden. 

Von Tobias Lehmann