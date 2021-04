Ohlendorf

Seit nunmehr fast 19 Jahren betreibt der Verein Die Waldameisen im Bürgerholz seinen Waldkindergarten. 15 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren erleben hier die Natur zu allen Jahreszeiten und Wetterlagen. Denn zum Konzept gehört es, dass die beiden Erzieherinnen mit den Kleinen an jedem Werktag vormittags in der Natur unterwegs sind. Die besondere Situation der Corona-Pandemie erfordert jedoch auch hier für alle Beteiligten Einschnitte. So gibt es seit November eine Notgruppe, die montags bis freitags zwischen 8 und 13 Uhr geöffnet ist. Bis hin zu 13 Kinder der insgesamt 15 Kinder großen Waldameisen-Gruppe haben trotz Corona ihren Spaß rund um den Bauwagen der Einrichtung.

Die Eltern sind sehr vorsichtig

„Die Eltern sind sehr aufmerksam und vorsichtig. Das klappt gut. Bei Anzeichen von Husten oder Schnupfen bleiben die Kinder zu Hause“, sagt Kindergartenleiterin Patrizia Deumeland-Hartmann. Gemeinsam mit Erzieherin Charlotte Mohr, die seit eineinhalb Jahren dabei ist, achtet sie auf die Einhaltung der Hygienevorgaben. Zum gestiegenen Arbeitsaufkommen gehören dabei neben dem regelmäßigen Händewaschen mit Seife und dem täglichen Abwischen von Oberflächen, Griffen und Geländern auch das Achten auf den Abstand der Kinder beim Spielen und Frühstücken. Das Teilen des Frühstücks mit anderen Kleinen oder Anfassen und Herausholen aus der anderen Frühstücksbox entfällt ebenso, wie das Händeschütteln oder das Streicheln der Hunde von Spaziergängern beim Herumtollen im Wald.

Im Waldkindergarten Die Waldameisen, im Bürgerholz, spielen die Kinder ganzjährig unter freiem Himmel. Quelle: Torsten Lippelt

Geänderte Regeln gelten nun auch bei der großen, zwischen zwei Bäumen befestigten Hängematte. Als gern genutztes Spielangebot im Freien sind hier sonst immer viele der Kinder unterwegs. Aktuell wissen die Kleinen jedoch, dass momentan Schaukeln mit Abstand – Fußsohle an Fußsohle und sich dabei gegenüber sitzend – am besten ist.

„Wir wollen uns in Anbetracht unserer Bewegungsfreiheit aber nicht beklagen. Den Kleinen tut es sehr gut, hier draußen spielen zu können“, sagt Patrizia Deumeland-Hartmann. Immerhin müssen sie auch auf ziemlich viel verzichten. So dürfen sie im Kindergarten keinen Besuch empfangen, das Frühlings- beziehungsweise Sommerfest ist ausgefallen und auch Projekte und Ausflüge mussten und müssen ausfallen. So zum Beispiel Ausflüge zum Kampfelder Hof nach Hiddestorf, wo die Kleinen sonst Backen, Kochen und den Kinderacker versorgen können.

Spielen im Freien ist nicht vom Wetter abhängig

Rasmus (6) belastet das jedoch nicht so sehr: „Wir spielen auch sonst alles Mögliche. Heute suchen wir mit unserer selbstgemalten Karte nach einer vergrabenen Piratenschatztruhe.“ Dabei ist das Spielen im Freien für ihn und die anderen nicht vom Wetter abhängig. „Natürlich sind wir auch im Regen draußen“, sagt er und wundert sich über die entsprechende Frage.

„Bei uns ging es im Corona-Jahr recht unterschiedlich zu“, sagt die Kita-Leiterin. Einer sechswöchigen Schließung im letzten Frühjahr folgte bis Anfang November eine Zeit, in der vieles normal gelaufen ist. Aber schon da waren einige Kinder coronabedingt nicht mehr täglich mit dabei – seit November sind es sogar dauerhaft drei. Jede Woche gibt es für die Kleinen im Waldkindergarten Bilder zum Ausmalen und Liederzettel zum Singen, zu Festtagen auch Bastelsachen oder wie jetzt kleine Osternester. Wer nicht selbst dabei sein kann, dem wird es persönlich oder per Post nach Hause an die Tür gebracht. „Als Zeichen, dass sie nicht vergessen sind“, sagt Charlotte Mohr.

Die verbliebenen Kinder erleben die Natur um sie herum intensiver. „Bei uns waren viel mehr Tiere als sonst. Das war für die Kinder und uns schön zu beobachten“, sagt Deumeland-Hartmann. Da zählten Spechte und Fasane mit Küken ebenso dazu, wie Blindschleichen, ein Reh mit Kitz in der Nähe des Bauwagens und eine Schleiereule samt Nachwuchs.

Interesse an Waldkindergärten steigt

Offenbar steigt trotz oder wegen der Pandemie das Interesse an dieser Art des naturnahen Kindergartenlebens. „Im letzten Jahr hatten wir so viele Voranmeldungen wie noch nie. Da könnten wir fast schon eine zweite Gruppe aufmachen“, sagt die Leiterin. Die Interessenten kommen dabei nicht nur aus Hemmingen, sondern auch aus Nachbarkommunen. Versehen mit einem Mund-Nasen-Schutz schauen sich hin und wieder Väter oder Mütter mit ihrem Kind für eine Stunde die Aktivitäten bei den Waldameisen an und überzeugen sich von dem Konzept. Die Kindergartenleiterin vermutet, dass in Zeiten von Homeoffice vielleicht auch die Erkenntnis dahinter steht, dass ein halber Tag für die Kleinen im Kindergarten ausreicht und man als Elternteil selbst mehr Zeit mit dem Nachwuchs verbringen möchte.

Kritisch sieht Patrizia Deumeland-Hartmann in diesem Zusammenhang das vom Land geplante Kindergartengesetz. Während Hemmingen mit einer dritten Kraft pro Krippengruppe sehr gut aufgestellt sei, halte sie die laufenden Planungen des Kultusministers für die Kindergärten jedoch für pädagogisch unzureichend. Dort sind weiterhin jeweils nur zwei Erzieherinnen pro Gruppe bei bis zu 25 Kindern vorgesehen.

Bezüglich Corona blickt sie für die Waldameisen jedoch zuversichtlich voraus: „Mit dem Verein und unseren Eltern finden wir gemeinsam Wege, um mit diesem Corona-Unglück zu leben.“ Schließlich gilt es ja, im Sommer nächsten Jahres ohne Einschränkungen dann das 20-jährige Bestehen des Waldkindergartens zu feiern.

Von Torsten Lippelt