Hiddestorf

Kinder und Senioren kommen am Montag, 19. August, auf dem Gemüseacker des Kampfelder Hofs in Hiddestorf zusammen. Zu dem Projekt hat der Verein Heuhüpfer bereits den Waldkindergarten Waldameisen aus Ohlendorf eingeladen.

Kinder und Senioren auf dem Heuhüpfer-Gemüseacker

Nach dem Gärtnern kochen und essen die Teilnehmer gemeinsam eine Mahlzeit. Als Rahmen ist die Zeit von 9 bis 12 Uhr vorgegeben, aber jeder kann solange bleiben, wie er mag. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Anmeldungen sind bis Donnerstag, 15. August, möglich: per E-Mail an info@heuhuepfer.de oder telefonisch unter (05101) 9903399. Treffpunkt ist im Seminarraum auf dem Kampfelder Hof an der Hauptstraße 31.

Von Andreas Zimmer