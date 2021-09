Hemmingen-Westerfeld

Was wird aus dem geplanten Schulwald der Hemminger KGS? Im September 2019 hat sich die Carl-Friedrich-Gauß-Schule an die Stadt gewandt und gebeten, sie bei dem Vorhaben zu unterstützen. Was ist seitdem geschehen, und wie geht es weiter? Diese Zeitung fasst dies in Fragen und Antworten zusammen.

Zwei Jahre sind bereits vergangen. Droht das Projekt zu scheitern?

Nein. Der stellvertretende KGS-Leiter Andreas Gonschior sagte in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bildung, Familie, Jugend, Senioren und Integration: „Wir befürworten, den Weg weiter zu beschreiten.“ Schüler, Eltern und Lehrer sowie Vertreter der Stadt sollten sich über das Projekt austauschen und sich dabei klarmachen: „Es ist weiterhin eine tolle Idee, aber es gibt viele Vorschriften zu beachten.“ Möglicherweise sei es naiv gewesen zu glauben, dass auch andere die Idee von einem Schulwald für gut befinden.

Wo soll der Schulwald entstehen?

Es ist ein städtisches Grundstück südlich des Büntesees und westlich der Döhrener Straße (K220). Die Stiftung Wald hält das Areal grundsätzlich für geeignet. Es gilt aber mehrere Auflagen zu beachten, denn das Grundstück befindet sich zum Beispiel im Überschwemmungsgebiet der Leine und in einem Landschaftsschutzgebiet.

Die Region Hannover muss das Projekt genehmigen. Was sagt sie?

Sie begrüßt das Engagement der Schule für den Klimaschutz und hat bereits signalisiert, dass sie das Vorhaben grundsätzlich genehmigen würde, fordert aber erst bestimmte Untersuchungen und – je nach den Ergebnissen in den Gutachten – einen sogenannten wasserrechtlichen Ausgleich für jeden Baum, der gepflanzt wird. Rund 3000 sollen es nach den jüngste Plänen sein. Das bedeutet: Jeder Baum verdrängt mit einem noch zu ermittelnden Volumen Wasser. Dafür ist an anderer Stelle im Stadtgebiet ein Ausgleich zu schaffen,

Gibt es denn keine andere Fläche, die sich besser für den Schulwald eignet?

Laut Axel Schedler, Fachbereichsleiter in der Stadtverwaltung, war mal eine in Hiddestorf im Gespräch gewesen. Doch es sei besser, wenn der Schulwald in der Nähe der Schule sei. Das betonte auch die Schülervertretung. Abteilungsleiter Sven Baumgarte sagte: „Wir halten an der Fläche fest, auch wenn sie kompliziert ist, denn es gibt keine andere.“

Wovon hängt jetzt alles ab?

Es ist zu untersuchen, ob die Fläche aus wasser- und naturschutzrechtlicher Sicht für einen Schulwald geeignet ist. Schedler sagte, erst wenn die Gutachten vorlägen, könne entschieden werden, ob die Stadt das Vorhaben selbst verwirklicht, oder ob es die Stiftung Wald übernimmt.

In Wunstorf gibt es schon einen Schulwald. Quelle: Rita Nandy (Archiv)

Dann beginnen die Untersuchungen bestimmt bald?

Leider nein. Fürs Naturschutzgutachten können die Untersuchungen erst im Frühjahr 2022 beginnen, da immer eine ganze Vegetationsperiode geprüft werde, erläuterte Schedler. Die wasserrechtliche Untersuchung hingegen könne schon beginnen. Sollte sich dabei ergeben, dass es gravierende Probleme geben werde, brauche die Stadt dann die naturschutzrechtliche Untersuchung gar nicht mehr zu machen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie hoch sind die Kosten für den Schulwald?

Die Verwaltung beziffert sie auf etwa 19.000 Euro. Darin sind zum Beispiel Pflanzen, der Zaun und die Hochwasseruntersuchung enthalten, nicht aber zum Beispiel der – wenn erforderlich – naturschutzrechtliche Ausgleich. Der Rat hat bereits im Haushalt 2020 insgesamt 30.000 Euro bereitgestellt. Die Summe war deswegen so hoch, weil die Stadt damals noch davon ausging, sie müsste ein Grundstück kaufen. Im Etat 2021 stehen nun nur noch 15.000 Euro.

Von Andreas Zimmer