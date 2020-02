Wilkenburg/Hemmingen-Westerfeld

Was wird aus dem Gerätehaus in Wilkenburg, wenn die Ortsfeuerwehren Hemmingen-Westerfeld und Wilkenburg ein gemeinsames Gebäude in Hemmingen-Westerfeld beziehen? „Ein Dorfgemeinschaftshaus ist hier ebenso denkbar wie ein Ort zur Jugendarbeit“, sagte Bürgermeister Claus Schacht am Sonnabendabend in der Jahresversammlung der Ortsfeuerwehr Wilkenburg.

Das Gebäude an der Straße Am Damm gehört der Stadt. Das neue Gerätehaus soll neben dem Lidl-Markt an der Weetzener Landstraße entstehen. Auch die Stadtfeuerwehr soll Teile in dem Neubau und auf dem Gelände nutzen.

Weitere Themen der Versammlung mit rund 40 Teilnehmern im Gerätehaus :

Hochwasserschutz: Bürgermeister Schacht sagte, er hoffe, dass der Rat in seiner Sitzung am 20. Februar eine Entscheidung zwischen den bereits vorgestellten Varianten trifft. Diese reichen vom Deichbau bis zum erweiterten Katastrophenschutz. Es sei nicht so einfach, wenn ehrenamtlich aktive Ratsmitglieder über Bauinvestitionen von bis zu 20 Millionen Euro entscheiden sollen, sagte der Verwaltungschef. „Das ist ein Spiel mit vielen Unbekannten. Und aus aktuell erstellten Messdaten für Wilkenburg wissen wir seit Kurzem, dass es gut ist, hier mehr vorzusehen.“ Das freute auch Ortsbrandmeister Timo Volkwein zu hören. „Alles, was hier bereits baulich geschützt wird, müssen wir hinterher nicht mehr schützen“, sagte Volkwein. Schacht lobte die funktionierende Kooperation zwischen Wilkenburg und Hemmingen-Westerfeld. „Es macht Spaß, dafür mit allen Feuerwehrleuten zusammenzuarbeiten.“

Unfall Berliner Straße: Bürgermeister Schacht äußerte sein Unverständnis zu den zahlreichen Gaffern beim Verkehrsunfall an der Berliner Straße/Hohe Bünte am Mittwochabend in Hemmingen-Westerfeld, bei der Absperrungen der Feuerwehr einfach beiseitegeschoben worden seien, um vorbeizukommen. Bei dem Unfall hatte ein Senior ein Kind erfasst. Es kam mit leichten Verletzungen davon.

Für 40 Jahre Feuerwehr ehrt Eric Pahlke (von links) Dirk Ehrich, Dirk Mieth und Wilhelm Möller. Marc Wehrmann (rechts) gratuliert. Quelle: Torsten Lippelt

Ehrungen und Beförderungen: Mit dem Niedersächsischen Ehrenzeichen für langjährige Dienste im Feuerlöschwesen – beide sind seit 40 Jahren dabei - wurden Dirk Ehrich und Dirk Mieth ausgezeichnet. Ebenfalls für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt wurden vom Landesfeuerwehrverband Wilhelm Möller und Jürgen Augsten, der an dem Abend verhindert war. Vom Hauptlöschmeister zum Ersten Hauptlöschmeister befördert wurde der stellvertretende Ortsbrandmeister Benjamin Saul. Feuerwehrmann Maxim Kropp, neuer stellvertretender Jugendwart in Wilkenburg, wurde zum Oberfeuerwehrmann befördert. In die Einsatzabteilung übernommen wurden die Schwestern Lieneke und Hanneke Behrends, Sascha-Maximilian Bartels und Luis Kropp.

Marc Wehrmann (von links) befördert Benjamin Saul und Maxim Kropp. Timo Volkwein (rechts) gratuliert. Quelle: Torsten Lippelt

Einsätze: Die Ortsfeuerwehr Wilkenburg wurde 2019 zu 24 Einsätzen gerufen (2018: 23). Davon waren 16 Brandeinsätze (im Vorjahr 18), sechs waren technische Hilfeleistungen (2018: 5) und zwei sonstige Einsätze (Vorjahr: keine).

Mitglieder: Die Wilkenburger Feuerwehr zählte zum Jahresende 2019 insgesamt 120 Mitglieder, davon 30 Aktive und 17 in der Jugendfeuerwehr, 8 passive und 65 fördernde Mitglieder. Das sind durch altersbedingte Übergänge zwei Aktive mehr und drei weniger als im Vorjahr. Hochachtung und Respekt bezeugte Bürgermeister Schacht, dass die Jugendfeuerwehr 17 Mitglieder hat und das „bei nur knapp 1000 Einwohnern in Wilkenburg“.

Ortsbrandmeister Timo Volkwein (von links) begrüßt Lieneke Behrends, Hanneke Behrends, Sascha-Maximilian Bartels und Luis Kropp neu bei den Aktiven der Einsatzgruppe. Quelle: Torsten Lippelt

Von Torsten Lippelt