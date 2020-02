Es ist noch nicht vorbei: Das Sturmtief „Sabine“ hat am Montag und Dienstag zu weiteren Einsätzen der Feuerwehr in Hemmingen geführt. Ein 15 Meter hoher Baum drohte umzustürzen. An anderer Stelle waren Äste abgerissen und hätten auf einen Geh- und Radweg fallen können.