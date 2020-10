Hemmingen-Westerfeld

Noch bis nächste Woche dürfen Fahrer auf der Weetzener Landstraße zwischen der B3 und der Dorfstraße nur mit Tempo 30 unterwegs sein. Die Geschwindigkeit wurde reduziert, weil die Region Hannover an der Kreisstraße 221 Rollsplitt aufgetragen hat. Auf der Fahrbahn hatten sich unter anderem Risse gebildet.

Die Schilder, die auf Tempo 30 hinweisen, stehen schon seit mehr als drei Wochen. Bis nächste Woche soll dann der Splitt festgefahren sein. Das teilte Regionssprecher Klaus Abelmann mit. Die Region, sie hat eine Firma mit den Arbeiten beauftragt, wird dann die Splittreste zusammenkehren. Die Kosten von insgesamt rund 6000 Euro übernimmt die Region.

Für die etwa 1,5 Kilometer lange Strecke müssen Autofahrer, wenn alles frei ist, normalerweise zwei bis drei Minuten einplanen. Abschnittsweise dürfen sie mit 50 oder bis zu 70 Kilometer pro Stunde unterwegs sein. Wegen Tempo 30 und der Splittkörner, die ans Blech schlagen, sind sie seit Ende September deutlich länger unterwegs. Hinzu kommt, dass auch auf der B3 stellenweise die Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 30 herabgesetzt wurde. Der Grund: Auf der B3 sind die vorbereitenden Arbeiten für die Verlängerung der Stadtbahn nach Hemmingen-Westerfeld im Gange.

Die Weetzener Landstraße ist nach der B3 die Straße im Hemminger Stadtgebiet mit dem meisten Verkehr. Um den Verkehrsfluss zu verbessern und die Straße auch für Fußgänger attraktiver zu machen, soll sie umgestaltet werden. Dies ist Abelmann zufolge für das Jahr 2022 vorgesehen. Die geplante Linksabbiegerspur in Höhe des Kindergarten St. Johannes Bosco und am Friedhof wird jedoch nicht verwirklicht. „Die Stadt hat an der Friedhofszufahrt eine Kita gebaut und ist nach dem Verursacherprinzip für die Kita-Verkehre verantwortlich“, erläuterte Abelmann.

Der Kindergarten wurde im August 2019 offiziell eröffnet. Nach Auskunft von Thomas Lehmann, Mitarbeiter in der städtischen Tiefbauabteilung, hat die Stadt Hemmingen den Verkehr nach der Inbetriebnahme gezählt. Zwar biegen dort mehr Fahrzeuge ab als vorher, es seien jedoch nicht so viele, dass dies den Bau einer eigenen Abbiegespur rechtfertige.

An anderer Stelle der Weetzener Landstraße wird aber eine Linksabbiegerspur angelegt: in Höhe der Heinrich-Hertz-Straße in Höhe des Netto-Marktes. Damit soll der Geradeausverkehr in Richtung heutiger B 3 ungehinderter fließen können. Zurzeit kommt es, wenn Fahrer nach links in die Heinrich-Hertz-Straße abbiegen möchten, häufiger zu Rückstaus.

