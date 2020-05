Hemmingen

Wo sind die Maibäume geblieben? An mehreren Orten im Stadtgebiet von Hemmingen standen sonst im Wonnemonat immer die Bäume mit ihren bunt geschmückten Kronen. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Nicht alle Bäume konnten aufgestellt werden. Schuld sind die geltenden Einschränkungen wegen des Coronavirus. So hat unter anderem die Feuerwehr Devese und die Schützengesellschaft Hemmingen dieses Jahr auf das Aufstellen des Baums verzichtet. Alternative Wege haben die Seniorenheim in Arnum und Hemmingen-Westerfeld gefunden. Dort dürfen sich die Bewohner über im Hof stehende Bäume freuen.

Maibaum bleibt ohne Krone

Ungeschmückt bleibt der Maibaum am Dorfplatz im Alten Dorf in Hemmingen-Westerfeld. Wo sonst den ganzen Monat eine große Maikrone hängt und die Hemminger Schützen alljährlich ihre Könige und Besten ehren, sind zurzeit nur die Logoschilder der Förderer der Schützengesellschaft am Maibaum zu sehen. Doch da die Maibaumkrone schwer ist und gleich mehrere Aktive den Maibaum teilweise nah zueinander dafür umlegen und wieder aufstellen müssen, wollte die Schützengesellschaft in diesem Jahr kein gesundheitliches Risiko eingehen, erläutert der Vorsitzende Christian Kuckuck. Zur Maifeier wurden auf dem Dorfplatz sonst immer die Gewinner des Volkskönigschießens geehrt. Dieser in diesem Jahr ebenfalls ausgefallene Wettbewerb soll möglichst nachgeholt werden.

In Devese hat das Aufstellen des Maibaums eine jahrzehntelange Tradition. In den Fünfzigerjahren sei man dazu noch in den Wald gegangen, sagt Ortsbrandmeister Friedrich Kollrodt. Nach dem Bau des Feuerwehrgerätehauses wurde der Maibaum dann immer dort errichtet. „Das muss etwa Mitte der Siebzigerjahre gewesen sein. Ich bin da schon als 15-Jähriger hochgeklettert“, erinnert sich Kollrodt. Den Baum hat die Feuerwehr dieses Jahr nicht aufgestellt. Doch zumindest die Feier soll voraussichtlich nachgeholt werden, wie Kollrodt jetzt mitteilte.

Senioren müssen auf Maibäume nicht verzichten

In den Senioreneinrichtungen Haus Rosenpark in Hemmingen-Westerfeld und Seniorenresidenz Arnum müssen die Bewohner nicht auf einen Maibaum verzichten. „Den Maibaum mit seiner geschmückten Krone haben wir sonst immer in unserem Restaurant aufgestellt“, sagt Dina Hennies vom Sozialdienst des Seniorenheims Rosenpark in Hemmingen-Westerfeld. In diesem Jahr steht der Maibaum jetzt erstmals am Teich im Innenhof, sodass sich alle Senioren von ihren Fenstern aus an dem Anblick erfreuen können. „Die Schmuckbänder am selbst gestalteten Maikranz und das blaue Band am Maibaum haben wir gegen wetterfestes Material ausgetauscht“, sagt Hennies. Weil der vier Meter hohe Maibaum aus Birkenholz allen so gut an seinem neuen Standort gefällt, wird bereits überlegt, ob man ihn dort nicht zukünftig jedes Jahr aufstellt.

In der Parkanlage vom Pflegeheim Haus Rosenpark wehen die Maibaumbänder im Wind. Quelle: Torsten Lippelt

In der Seniorenresidenz Arnum stehen sogar zwei rund zwei Meter hohe Maibäume im Garten. „Seit unserer Eröffnung 2017 binden die Bewohner in kleinen Gruppen den Kranz und Maibaumschmuck selber. In diesem Jahr war das jedoch schwierig zu organisieren, doch wir haben es trotzdem geschafft“, sagt Einrichtungsleiter Volker Hagemann. Die Bäume sollen bis Pfingsten stehen bleiben.

Von Torsten Lippelt