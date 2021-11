Hemmingen

Die Aktion Weihnachts-Wunschbaum in Hemmingen beginnt bald. Dabei kaufen Spender Weihnachtsgeschenke für Kinder in bedürftigen Familien im Stadtgebiet. Die Jungen und Mädchen hängen zuvor ihre Wünsche bis zu einem bestimmten Preislimit – zum Beispiel Puppen oder Spielzeugautos – an den Wunschbaum. Die Spender geben ihr Präsent an einer Sammelstelle ab. Dort wird es dann an die Familien ausgegeben.

Wunschbaum-Aktion: Weihnachtsgeschenke für Bedürftige

Die Stadt und die Initiative „Nachbarn helfen Nachbarn“ der Bürgerstiftung Hemmingen erläutern, dass die Wunschbäume mit den Wunschzetteln der Kinder ab Donnerstag, 25. November, bis Dienstag, 7. Dezember, an drei Stellen stehen: in der Stadtbücherei im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld, im Glende Pflanzenparadies an der Göttinger Landstraße 81 in Hemmingen-Westerfeld und im Buch-Handels-Kontor an der Göttinger Straße 61 in Arnum.

Wer mitmachen möchte, nimmt in dieser Zeit einen Wunschzettel ab, kauft das entsprechende Geschenk und gibt es dann eingepackt bis spätestens Montag, 13. Dezember, zu den regulären Öffnungszeiten im Rathaus ab. Die Aktion jährt sich zum elften Mal. Seit Beginn sind mehr als 1000 Kinderwünsche erfüllt worden.

Von Andreas Zimmer