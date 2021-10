Hemmingen

In der Gemeinschaft vieler Menschen Glühwein trinken und Kekse essen? Auf diese weihnachtliche Tradition müssen die Bürgerinnen und Bürger in Hemmingen auch dieses Jahr noch einmal verzichten. Das Land Niedersachsen hat in der vergangenen Woche zwar Weihnachtsmärkte unter Einhaltung strenger Hygieneregeln zum Schutz vor dem Coronavirus erlaubt. Dennoch wird es weder am Arnumer See, auf dem Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld noch um die Nikolaikirche in Hiddestorf Weihnachtsmärkte geben. Die Stadtverwaltung stimmt sich noch mit der Region Hannover ab, ob zumindest ein kleines Angebot für Kinder möglich ist.

„Der Rathausplatz ist für die Einhaltung von Hygieneregeln und deren Kontrolle nicht besonders gut geeignet“, sagt Stadtsprecherin Sabine Hürthe. Das Land hat verfügt, dass für Weihnachtsmärkte die 3-G-Regel gilt und somit nur geimpfte, genesene und getestete Menschen auf das jeweilige Gelände dürfen. Die Veranstalter sind verpflichtet, dies auch zu kontrollieren. Stände werde es deshalb dieses Jahr auf dem Rathausplatz aller Voraussicht nach nicht geben, sagt Hürthe. „Wir hoffen jedoch, dass wir die Erlaubnis für ein Kinderkarussell bekommen. Möglicherweise können wir das dann auch für mehrere Tage hintereinander anbieten.“ In den vergangenen Jahren besuchten immer mehrere tausend Gäste den von der Stadt organisierten Markt auf dem Rathausplatz.

Kontrollen auf den Weihnachtsmärkten sind aufwendig

Auch in Hiddestorf hat das Organisationsteam rund um Günter Stellmann beschlossen, dieses Jahr noch einmal auf den Weihnachtsmarkt rund um die Nikolaikirche zu verzichten. „Wir können die notwendigen Kontrollen nicht sicher gewährleisten. Dann freuen wir uns lieber auf das nächste Jahr“, sagt Stellmann. In den vergangenen Jahren haben jeweils Hunderte von Gästen die meist mehr als 30 Stände rund um die Kirche besucht. Der Weihnachtsmarkt in Hiddestorf ist immer am Sonnabend vor dem ersten Adventssonntag. Wenn das Coronavirus es zulässt, wird der Markt 2022 somit am 26. November sein.

Mehrere hundert Gäste besuchten den Weihnachtsmarkt 2019 rund um die Nikolaikirche in Hiddestorf. Quelle: Torsten Lippelt

Auf weihnachtliche Atmosphäre verzichten, müssen die Hiddestorfer jedoch nicht. Das Team will bis zu sieben Meter große Weihnachtsbäume im Ort aufstellen. „Der Baum vor der Kirche wird dann auch von den Kindern der Kindertagesstätte geschmückt“, sagt Stellmann. Für die Aktion werden auch noch Weihnachtsbäume gesucht. Ansprechpartner ist Stellmann unter der Telefonnummer (05101) 12002.

Auch den sogenannten Weihnachtszauber am Arnumer See wird es dieses Jahr nicht geben. Das teilt Anja Abrams mit. Sie hatte die Veranstaltung 2018 erstmals organisiert und 2019 noch einmal wiederholt. In beiden Jahren besuchten mehrere hundert Gäste den Weihnachtsmarkt. In diesem Jahr ist Abrams Organisationspartner für die Veranstaltung verstorben. Sie möchte sich deshalb aktuell noch nicht festlegen, ob und in welcher Form der Weihnachtszauber überhaupt noch einmal angeboten werde.

Von Tobias Lehmann