Hemmingen-Westerfeld

Weihnachtsmusik, Kinderpunsch, Spiel- und Bastelmöglichkeiten und jede Menge Lichterketten: Für die jungen Besucher des Weihnachtsmarktes der Jugendpflege war das Vergnügen am Freitagnachmittag perfekt. „Wir waren sonst immer mit einer Aktion für Kinder und Jugendliche auf dem großen Weihnachtsmarkt der Stadt auf dem Rathausplatz vertreten“, sagte Daniel Kohsmann von der Jugendpflege. Da der Weihnachtsmarkt wegen der hohen Coronazahlen abgesagt worden ist, habe die Jugendpflege ein eigenes Angebot auf die Beine gestellt. „Die Kinder müssen auch in diesem Jahr auf vieles verzichten“, erläuterte Kohsmann. „Unser kleiner Weihnachtsmarkt soll ihnen zeigen, dass ihre Bedürfnisse wichtig sind.“ Bei aller berechtigten Vorsicht müssten auch Spiel und Spaß möglich sein.

Linus (Mitte, 10) kommt beim „Heißen Draht“ ohne Fehler durch. Arvid (links, 11) und Lionel (11) sehen zu. Quelle: Stephanie Zerm

Um den auf drei Stunden begrenzten Weihnachtsmarkt von 16 bis 19 Uhr besuchen zu können, mussten sich die Jungen und Mädchen vorab anmelden. Zugelassen waren 50 Gäste im Alter von acht bis zwölf Jahren. „Die Anmeldezahlen hatten wir schnell zusammen“, sagte Kohsmann. Damit war die Veranstaltung komplett ausgebucht. Da alle Kinder in der Schule auf Corona getestet worden waren und die Veranstaltung draußen stattfand, herrschte auch keine Maskenpflicht.

Jamie (von links, 12), Lionel (11), Maty (8) und Mina Elin (8) gießen mit René Döpke von der Jugendpflege Kerzen. Quelle: Stephanie Zerm

Kerzen gießen und Weihnachtssterne basteln

Hinter dem Jugend-Kulturhaus hatte der Bauhof vorab zwei Buden aufgestellt, die sonst auf dem Weihnachtsmarkt gestanden hätten. Dort gab es für die jungen Gäste heißen Kinderpunsch, Kakao und frisches Popcorn. Außerdem hatten die sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendpflege verschiedene Spielstationen eingerichtet und die Fläche weihnachtlich geschmückt.

So konnten die Jungen und Mädchen Weihnachtssterne aus Butterbrottüten und Kekshäuschen basteln und Kerzen gießen. An einem „Heißen Draht“ konnten sie bei einem Wettbewerb ihre Geschicklichkeit testen und am offenen Lagerfeuer Stockbrot rösten. Die Jugendpflege der Stadt Laatzen hatte ihren Kollegen in Hemmingen außerdem ihre Hüpfburg geliehen. Die wurde zwar gut angenommen, führte aber schnell zu kalten Füßen. Denn bevor sie die Hüpfburg betreten durften, mussten die Kinder ihre Schuhe ausziehen.

Mike (links, 10) und Martyna (11) freuen sich über das frische Popcorn. Quelle: Stephanie Zerm

Neuauflage für nächstes Jahr geplant

Bei den Besuchern kam das Angebot gut an. „Der Weihnachtsmarkt ist einfach toll“, sagte der zehnjährige Linus begeistert. „Am besten finde ich die Hüpfburg“, ergänzte der ebenfalls zehnjährige Mike, der gemeinsam mit der elfjährigen Martyna nach Schulschluss vor Ort geblieben war, um den kleinen Weihnachtsmarkt besuchen zu können.

„Wir sind mit der Resonanz vollauf zufrieden“, erklärte Daniel Kohsmann von der Jugendpflege. Daher soll die Veranstaltung im nächsten Jahr erneut angeboten werden.

Von Stephanie Zerm