Der Arnumer Thorsten Sueße liest am Mittwoch, 20. November, 19 Uhr, in der Stadtbücherei in Hemmingen-Westerfeld aus dem vierten Band seiner Krimireihe um den Psychiater Mark Seifert. Im Anschluss an die Lesung beantwortet Sueße, im Hauptberuf selbst Psychiater, Fragen.