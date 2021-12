Hemmingen

Mit Sternen und Engelsfiguren geschmückte Briefe, liebevoll mit goldfarbenen Schleifen gestaltete Schriftrollen, kleine Geschenksäcke und lustig anzuschauende Rentiere aus Kaffeefiltertüten: Zu Hunderten liegen sie auf aneinandergereihten Tischen in der Trinitatiskirchengemeinde in Hemmingen-Westerfeld. „Es sind genau 1036 Einsendungen für die ‚Briefe gegen die Einsamkeit‘“, sagt Jutta Rustemeyer.

Jutta Rustemeyer zeigt eine aufwendig gestaltete Klappkarte. Quelle: Torsten Lippelt

Damit liegt die Zahl deutlich höher als im Vorjahr. Bereits im Dezember 2020 hatte die pensionierte Lehrerin aus Hemmingen-Westerfeld darum gebeten, Menschen, die sich gerade einsam fühlen, einen trostspendenden und aufmunternden Brief zu schreiben oder ein kleines Geschenk zu basteln oder zu malen. Damals kamen rund 800 Einsendungen zusammen, die Jutta Rustemeyer dann an entsprechende Einrichtungen im Hemminger Stadtgebiet verteilte.

Weihnachtspost für Heimbewohner

Auch in diesem Jahr verteilt die Initiatorin die an zahlreichen vereinbarten Sammelstellen abgegebenen Präsente erneut persönlich: an das Seniorenheim Haus Rosenpark (164) und die Seniorenresidenz Arnum (96), an rund 330 von den örtlichen ambulanten Pflegediensten Betreute, an eine Demenz-Einrichtung in Deveser (18) sowie auch an zwei Ricklinger Pflegeheime, den Margarethenhof Laatzen und das Pattenser Pflegewohnstift An der Schützenallee. Dafür hat sich Jutta Rustemeyer alle – von ihr so gewünscht unverschlossenen – Briefe angeschaut und sortiert, zu welcher Einrichtung welcher kleine Moment der Freude am ehesten passt. „Jeder möchte gern Post bekommen“, weiß sie um die Wirkung der Briefe und Basteleien.

Liebevoll gebastelt: ein Engel aus Notenpapier. Quelle: Torsten Lippelt

Mitgemacht haben Dreijährige im Kindergarten, der Hemminger Bürgermeister Jan Dingeldey bis hin zu Senioren. Sogar ganze Familie haben sich engagiert. „Eine frühere Schülerin von mir hat ihre gesamte Familie motiviert, und so sind allein von ihnen 51 Karten zusammen gekommen“, sagt Rustemeyer. Neben gebastelten Advents- und Weihnachtsmotiven sowie zahlreichen Bildern sind es vor allem ganz persönliche Briefe mit Geschichten und Erinnerungen für die Menschen, die sich allein fühlen.

Aktion „Briefe gegen die Einsamkeit“ wird 2022 wiederholt

„Ich glaube, es tut vielen gut, selbst etwas zu schreiben. Es ist für sie schön, etwas Sinnvolles zu tun und anderen Menschen damit eine Freude zu bereiten“, sagt Rustemeyer. Sie beteiligt sich selbst mit zahlreichen Briefen an ihrer Aktion und hat das plattdeutsche Gedicht „Kiek ins, wat lett de Himmel so rot!“ des 1861 in Bremen geborenen Johann Beyer aufgeschrieben.

Es braucht mehrere Tische, um alle Briefe, Zeichnungen und Basteleien auszubreiten. Quelle: Torsten Lippelt

„Einige schreiben ja ihren Absender mit auf den Brief oder auf das kleine Geschenk. Mich würde interessieren, ob sich daraus zwischen dem Empfänger und dem Schreiber vielleicht auch ein persönlicher oder weiterer schriftlicher Kontakt ergeben wird“, sagt Rustemeyer.

Auch kleine Geschenkbeutel sind unter den Einsendungen. Quelle: Torsten Lippelt

„Persönliche Briefe sind gerade heutzutage etwas Besonderes und ein Lichtblick“, sagt sie. Und dieses Licht, so kündigt sie es bereits an, möchte sie auch 2022 wieder zum Weihnachtsfest verbreiten. Rustemeyer bedankt sich bei allen Teilnehmern auch im Namen der unbekannten Empfänger für ihre Unterstützung.

Von Torsten Lippelt