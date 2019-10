Arnum

Der Tierschutzverein Hände für Pfoten sucht ein neues Zuhause für die beiden Wellensittiche Daisy und Donald. Beide wurden beim ziellosen Flug eingefangen und dem Verein übergeben. Daisy war in den Herrenhäuser Gärten in Hannover unterwegs und Donald in Arnum. Die Vereinsmitglieder schätzen insbesondere...