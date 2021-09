Hemmingen

Die dieses Jahr auf zwei Tage verteilte Kulturroute in Hemmingen hat nur wenige Besucher angelockt. „Die Zahlen sind dramatisch eingebrochen. Wir hatten im Vergleich zu den Vorjahren etwa die Hälfte der üblichen Gäste“, sagt Reinhard Schütze, der als Vorsitzender des Mausoleumsvereins auch die Kulturroute koordiniert.

Bereits am Sonntag vor einer Woche waren es wenige Besucher, am vergangenen Sonntag waren es noch weniger. Alle Zahlen lagen Schütze am Montag allerdings noch nicht vor. Durchschnittlich haben in den vergangenen Jahren immer etwa 1300 Bürgerinnen und Bürger die auf der Route ausgewiesenen Kulturdenkmäler besichtigt. „Die Kapelle im Alten Dorf war dieses Jahr relativ gut besucht. An den meisten anderen Orten lief es jedoch nicht gut“, sagt Schütze.

Internationale Gäste besuchen Kulturroute in Hemmingen

Internationale Gäste waren allerdings auch dieses Jahr wieder dabei. Schütze berichtet von einer Mexikanerin, die zufällig gerade in der Gegend Urlaub machte und beim Mausoleum vorbeikam. Weitere Besucher kamen unter anderem aus Stockholm und Bayern. „Die hatten alle früher mal in Hemmingen gelebt und nutzten die Kulturroute für einen Besuch“, sagt Schütze.

Da es insgesamt so wenig Besucher waren, konnten sich die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Route bei der Vorstellung der Kirchen und Kapellen viel Zeit nehmen und mit den Besuchern ins Gespräch kommen. „Das war gut. Dennoch will ich ein Jahr mit so wenig Gästen nicht noch einmal erleben“ sagt Schütze.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Koordinator geht aber davon aus, dass es 2022 wieder besser laufen wird. Normalerweise wird die Kulturroute immer mit dem Entdeckertag und dem Tag des offenen Denkmals in der Region Hannover verbunden. Dieses Jahr wurden die beiden Tage wegen der Kommunalwahl jedoch getrennt. „Ich glaube, das haben gar nicht alle mitbekommen“, sagt Schütze.

Nächstes Jahr ist die Orgelwerkstatt Hiddestorf wieder dabei

Am Programm der Kulturroute soll es nur wenig Änderungen geben. „Ich habe mit der Kirchenregion und der Region Hannover vereinbart, dass wir uns auf historische und kirchliche Gebäude konzentrieren. Stationen, an denen Künstler ihre Werke präsentieren, passen dort nicht hinein“, sagt Schütze. Kleinere Änderungen im Programm gibt es jedoch immer wieder. So wird im nächsten Jahr die Orgelwerkstatt in Hiddestorf wieder an der Kulturroute teilnehmen, die dieses Jahr nicht dabei war.

Von Tobias Lehmann