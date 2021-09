Arnum

Nach genau 20 Jahren hat die Stadt die Räume der Leine-Volkshochschule (VHS) und des Bürgerbüros in Arnum gekündigt. Beide Institutionen sind dort ausgezogen. „Die Räumlichkeiten ließen sich nur in Verbindung miteinander nutzen. Deshalb hat die Stadt dort gekündigt“, teilt Stadtsprecherin Sabine Hürthe mit.

Doch was wird jetzt aus den Räumlichkeiten an der Göttinger Straße 65a? Auch die Stadt wird ein Auge darauf haben, denn entlang der Ortsdurchfahrt ist ein umfangreiches Sanierungsprogramm geplant.

Vermieter Hanebuth spricht von attraktiver Lage

Vermieter Philipp Hanebuth aus Hannover sucht bereits nach neuen Mietern. „Es ist eine attraktive Lage. Einige Interessenten gibt es bereits“, sagt er auf Anfrage. Gerne würde er den Raum des ehemaligen Bürgerbüros im Erdgeschoss und die darüberliegenden früheren drei VHS-Räume wieder gemeinsam vermieten. „Der Raum im Erdgeschoss könnte als Empfang dienen und diejenigen darüber für Schulungen genutzt werden“, sagt Hanebuth.

Insgesamt stehen rund 240 Quadratmeter zur Verfügung. Ein Behinderten-WC und eine Teeküche sind bereits eingerichtet. Hanebuth sagt aber auch, dass die gemeinsame Vermietung der Räume keine zwingende Voraussetzung ist. Er wäre auch zu Gesprächen über eine Einzelvermietung bereit.

Zurzeit weist ein Straßenschild an der Göttinger Straße noch auf das Bürgerbüro und die Leine-VHS hin. Fachbereichsleiter Sven Bertram teilt jedoch mit, dass dies voraussichtlich in den nächsten Tagen entfernt wird.

Sanierungsprogramm für Arnum umfasst 11,5 Millionen Euro

In Arnum sind in den kommenden Jahren entlang der alten Bundesstraße 3 umfangreiche Sanierungen geplant. Der Ort ist in ein Sanierungsprogramm im Umfang von rund 11,5 Millionen Euro aufgenommen worden. Die Kosten teilen sich jeweils zu einem Drittel der Bund, das Land und die Stadt. Die Niedersächsische Landesgesellschaft veranschlagt rund zehn bis zwölf Jahre für das Programm. Die konkreten Planungen sollen noch in diesem Jahr beginnen. Die Situation entlang der Ortsdurchfahrt soll für alle Verkehrsteilnehmer besser werden. Unter anderem sind breitere Gehwege und mehr Pflanzen geplant.

Bürgermeister Claus Schacht (SPD) hat bereits angekündigt, dass die Bürgerbeteiligung bei diesem Projekt groß geschrieben wird. Anlieger werden in die Planungen einbezogen. Es wird sogar überlegt, ihnen einen direkten Draht ins Baubüro einzurichten. Die Aufnahme in das Sanierungsprogramm war möglich, nachdem im November vergangenen Jahres die B-3-Ortsumgehung eröffnet wurde und die Göttinger Straße dadurch deutlich entlastet wurde. Sie wird im Laufe des Jahres auch in den Besitz der Stadt übergehen.

VHS und Bürgerbüro haben in neuen Räumen wieder geöffnet

Die Leine-Volkshochschule hat am vergangenen Montag den Betrieb in den neuen Räumen an der Gutenbergstraße 2/Ecke Göttinger Landstraße aufgenommen. Dort kann die VHS erstmals in Hemmingen auf einer Fläche von rund 700 Quadratmetern alle Angebote bündeln. Das neue Bürgerbüro hat bereits seit Anfang August in den neuen Räumlichkeiten an der Göttinger Straße 63 geöffnet. Es ist dort gemeinsam mit dem Familienservicebüro untergebracht.

