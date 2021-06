Hemmingen-Westerfeld

Nach langer pandemiebedingter Pause gibt es wieder eine Veranstaltung in der Werkstatt-Galerie im Alten Dorf in Hemmingen-Westerfeld. Marlies Adam-Hennecke und Christina Timmermann laden zur Sommerausstellung in den Kapellenweg 7 ein. Diese ist von Montag, 28. Juni, bis Sonntag, 4. Juli, täglich zwischen 12 und 18 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Adam-Hennecke zeigt Werke aus ihrer Keramikwerkstatt in zeitgenössischem Design, darunter Vasen, Schalen und Becher. „In klarer Formensprache entstehen Gefäße in Steinzeug und Porzellan. Für diese Ausstellung wurde besonderen Wert auf das Thema Vase gelegt“, erklärt die Künstlerin. Ihre Kollegin Christina Timmermann arbeitet in ihrem Schmuckatelier in Gold und Silber, „immer fein und trendig“. Sie zeigt etwa ihre neuen langen Ketten.

Sommerausstellung in Werkstatt-Galerie mit Gästen

Zudem hat das Team mehrere Gäste. Thomas Herr – sein Label heißt FAWWI (für alles was wichtig ist) – stellt individuelle Taschen und Geldbörsen her. Sie sind aus alten Luftmatratzen, Stoffen von Oldtimern, Mattenstoffen, Sakkostoffen, Leder und Planen gefertigt. Herr stammt aus Erfurt und stellt zum zweiten Mal in Hemmingen aus.

Ebenfalls dabei sind Orike Muth und Beata Foit. Muth ist Textildesignerin aus Hannover-Linden und bekannt für ihre farbenfrohen Siebdrucke, aus denen sie Kissen, Topflappen, Handtücher und Beutel fertigt. Foit betreibt die Textilgalerie „Frau Zimmer“ in Linden und zeigt selbst gefertigte Mode wie Röcke und T-Shirts.

Handgemachtes in Schau am Kapellenweg

Weitere Gäste sind Anke und Toni Morey. Die Paderborner machen unter dem Namen ask-a-duck Illustrationen und Grafik auf Holz und Travertinfliesen. Zum dritten Mal bei der Ausstellung dabei ist Sabine Homann aus Celle. In ihrer Grete Manufaktur stellt sie handgemachte Seifen her, ohne Konservierungsstoffe und ohne Palmöl.

Von Katharina Kutsche