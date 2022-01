Hemmingen

Wegen Corona bleiben die Stadtbüchereien in Hemmingen-Westerfeld und Arnum zunächst noch bis Montag, 31. Januar, für den üblichen Publikumsverkehr geschlossen. Die Ausleihe und Rückgabe von Medien ist aber nach Terminvereinbarung möglich.

Öffnungszeiten der Bücherei in Hemmingen-Westerfeld

Wer die Räume im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld aufsuchen möchte, ruft vorher unter Telefon (0511) 4103280 an oder schickt rechtzeitig eine E-Mail an buecherei@stadthemmingen.de. Ein Termin ist innerhalb folgender Zeiten möglich: montags, dienstags und freitags von 15 bis 18 Uhr und donnerstags von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr.

Öffnungszeiten der Bücherei in Arnum

Die Bücherei am Klapperweg in Arnum ist montags, mittwochs und donnerstags von 15 bis 18 Uhr geöffnet und unter Telefon (05101) 92777 sowie per E-Mail an buecherei-arnum@stadthemmingen.de zu erreichen. Es gilt die 3G-Regel, ausgenommen davon sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Abstands- und Hygieneregelungen sind für alle Altersgruppen einzuhalten.

Wer nur Medien zurückgeben möchte, kann dies nach Terminabsprache in Hemmingen-Westerfeld an der Hintertür gegenüber der Zahnarztpraxis erledigen und in Arnum vor der Eingangstür der Bücherei. Wer die Bücherei erst wieder später besuchen möchte, kann das auch tun: Die Leihfrist der Medien ist bereits automatisch bis Februar verlängert.

Von Andreas Zimmer