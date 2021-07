Hemmingen

Großeinsatz für alle sechs Ortsfeuerwehren im Hemminger Gewerbepark: Sie sind am Montag gegen 18.30 Uhr zur Flüchtlingsunterkunft an der Heinrich-Hertz-Straße in Hemmingen-Westerfeld gerufen worden. Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst, teilte der stellvertretende Stadtfeuerwehrsprecher Sebastian Hillert mit.

Feuerwehr- und Polizeieinsatz im Gewerbegebiet

Als die Feuerwehrleute in der dritten Etage waren, wo der Melder ausgelöst hatte, konnten sie aber nichts feststellen. Die genaue Ursache sei unklar. Die Feuerwehr stellte die Brandmeldeanlage zurück und beendete den Einsatz nach rund 30 Minuten. Vor der Unterkunft war ein großes Aufgebot: 56 Feuerwehrleute mit zwölf Fahrzeugen sowie die Polizei.

Von sAndreas Zimmer