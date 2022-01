Hemmingen-Westerfeld

Die Stadt kündigt Verkehrsbeeinträchtigungen am Friedhof in Hemmingen-Westerfeld an. Sie beginnen voraussichtlich am Mittwoch, 19. Januar, und dauern etwa drei Wochen.

So wird es an der Straße Am Friedhof eine Teilsperrung und ein Parkverbot geben. Der Weg in der Verlängerung dieser Straße in Richtung der Grünflächen am Hemminger Maschgraben ist dann komplett gesperrt, ebenso ein Freizeitweg südlich des Maschgrabens. „Eine Verbindung aus den Wohngebieten nördlich des Grünzugs zum Friedhof ist somit während der Bauzeit nicht möglich“, erläutert Stadtsprecherin Sabine Hürthe. Der Parkplatz zwischen dem alten Abschnitt des Friedhofs und der Kindertagesstätte an der Weetzener Landstraße sei während der Bauzeit zwar frei. Insbesondere bei Beerdigungen werden aber die Parkplätze knapp, weil die Teilsperrung auch den Parkplatz neben der Friedhofskapelle umfasst.

Sperrungen wegen Bauarbeiten am Friedhof

Der Anlass für die Bauarbeiten sind zwei Projekte: einmal auf dem Gelände „Das Bruch“ am Maschgraben und auf einer Fläche westlich der Kita an der Weetzener Landstraße. Der Boden kann Hürthe zufolge nur über die Straße Am Friedhof abtransportiert werden und weiter über die Weetzener Landstraße. Dort könne kurzzeitig der Geh- und Radverkehr beeinträchtigt werden. Spaziergänger und Radfahrer sollen deshalb möglichst andere Wege aufsuchen.

„Mit diesen Maßnahmen wird der für verschiedene städtische Projekte erforderliche wasser- und naturschutzrechtliche Ausgleich hergestellt: einerseits die Schaffung von Retentionsraum durch den Abtrag von Boden und anderseits auch eine ökologische Aufwertung durch eine naturschutz- und landschaftsgerechte Neugestaltung der Fläche“, sagt die Sprecherin. Die Stadt bittet um Verständnis für die Arbeiten. „Selbstverständlich wird versucht, diese so gering und kurzzeitig wie möglich zu halten“, sagt Hürthe.

Von Andreas Zimmer