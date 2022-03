Hemmingen-Westerfeld

Biologisches Kleinod oder Wildwuchs? Die Kleingärtner des Radwegs am Heisterkamp in Hemmingen-Westerfeld haben von der Stadt Hemmingen die Auflage bekommen, den Randstreifen von angepflanzten Sträuchern und Hecken bis zum 31. März zu räumen. Das ist größtenteils bereits geschehen.

Der ehemalige unabhängige Bürgermeisterkandidat Veikko Harder, der in der Nähe des Randstreifens wohnt, ist darüber entsetzt. „Die globale Erwärmung soll auf 1,5 Grad gedeckelt werden, und die Stadt Hemmingen arbeitet gegen diese Ziele an“, formuliert es Harder in einem Schreiben an alle Ratsfraktionen.

Stadtverwaltung weist Vorwürfe von Harder zurück

Die Kleingärtner hätten dort in den vergangenen Jahrzehnten „in Eigenregie und unter Einsetzung eigener finanzieller Mittel ein biologisches Kleinod“ geschaffen, das jetzt vernichtet werde. In Zeiten zunehmender Versiegelung von Flächen sei die neue Auflage ein Unding. Schon der Ausbau der zuvor wasserdurchlässigen Deckschicht des Wegs zu einer Radstrecke mit einer wasserundurchlässigen Bitumenschicht sei fragwürdig gewesen. Harder bezieht sich darauf, dass die Stadt den Radweg im vergangenen Jahr für rund 40.000 Euro mit einer Asphaltschicht versehen hat. Das war eines der Ziele, die die AG Radverkehr als Teil des Radwegeverbesserungsprogramms der Stadt erarbeitet hatte.

Die Stadtverwaltung weist die jetzt von Harder erhobenen Vorwürfe zurück. Sie erklärt, dass der Grünstreifen entlang des Radwegs eine öffentliche Fläche sei, die allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stehe. „Die Stadt ist verpflichtet, die Fläche zu unterhalten. Eine individuelle Gestaltung durch Externe verhindert jedoch die effiziente und effektive Pflege durch den Betriebshof“, heißt es. Mitarbeiter des Betriebshofs sollen sich zuvor auch mit dem Vorsitzenden des Kleingartenvereins darüber abgestimmt haben.

Betriebshof legt Blühwiesen für Insekten an

Die Stadtverwaltung lässt auch nicht gelten, dass sie den Klimawandel nicht ernst genug nehme. So habe der Betriebshof in den vergangenen Jahren an mehreren Standorten großflächige Blühwiesen mit heimischen Wildblumenarten angelegt. Als Beispiel werden neue Blühwiesen im sogenannten Tal der Büffel in Arnum und südlich von Kaufland und Aldi in Devese genannt.

Im gesamten Stadtgebiet sollen mittlerweile zwei bis drei Hektar Land auf diese Art genutzt werden. Sowohl die Art der Pflanzen als auch die spezielle Pflege sollen die Biodiversität fördern. Die Flächen werden auch nur einmal im Jahr gemäht, damit sich die Pflanzen dort vermehren und Insekten und anderen Tieren Schutz bieten können.