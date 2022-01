Hemmingen-Westerfeld

Der Parkplatz am Büntebad in Hemmingen-Westerfeld wird spätestens 2023 umgestaltet. Ein Teil der Fläche wird für den KGS-Neubau benötigt, der ab September 2023 errichtet werden soll. Nördlich des Büntebades soll ein neuer Parkplatz mit 39 Abstellflächen entstehen.

Dort ist zurzeit eine Feuerwehrzufahrt, die später auch Zufahrt zum neuen Parkplatz werden soll. Auf dem heutigen Parkplatz sollen nur noch 23 Stellflächen verbleiben, darunter jeweils vier für Behinderte und für Besitzer von E-Fahrzeugen sowie drei für Kurzparker. Diese drei Gruppen und die Badbesucher sollen den Parkplatz künftig überwiegend nutzen.

Die Stellflächen werden von der neuen Elterntaxispur zu erreichen sein, die als Einbahnstraße ausgewiesen wird. Zurzeit gibt es 78 Stellplätze, unter anderem für Besucher der KGS und des Büntebades, sowie 14 Lehrerparkplätze.

Debatte um Zahl der Parkplätze am Büntebad und an der KGS

Ob es überhaupt so viele neue Stellflächen nördlich des Büntebades sein müssten, fragte Martin Harer (Grüne) in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bildung, Familie, Jugend, Senioren und Integration. Schließlich gebe es einige Hundert Meter weiter am Strandbad an der Hohen Bünte einen großen Parkplatz. Die Fläche nördlich des Büntebades ließe sich doch vielleicht auch anders nutzen.

Fachbereichsleiter Axel Schedler bedauerte: „Auf die 39 Plätze werden wir kaum verzichten können.“ Schedler erläuterte, dass eigentlich für den gesamten Bereich 175 Parkplätze notwendig wären. Nach den aktuellen Planungen seien es 90, darin seien auch schon Stellflächen am Strandbad enthalten.

Weg vom Strandbad-Parkplatz zum Büntebad ist vielen zu weit

Schedler kündigte an: „Wir wollen einen Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift erstellen, in dem die Anzahl der Parkplätze geringer ist, als es die Bauordnung vorschreibt.“ Hinzu kommt: „Wir gehen von einer Doppelnutzung der Parkplätze aus.“ Morgens werden sie von der KGS genutzt und abends von Besuchern zum Beispiel der angrenzenden Sporthallen. Zudem gebe es eine gute Linienbusanbindung. Für viele ältere Badbesucher sei der Weg vom Strandbad zum Büntebad zu weit.

Kerstin Liebelt (SPD) ergänzte, dass dies auch für Familien mit kleinen Kindern gelte. Karina Möllenhoff (CDU) gab zu bedenken, dass die Stadt den Badbesuchern ein paar nahe gelegene Stellflächen zubilligen sollte, schließlich handele es sich um zahlende Kunden.

Ganz schön duster: Der neue Parkplatz nördlich des Büntebades soll besser ausgeleuchtet werden. Quelle: Andreas Zimmer

Der Parkplatz nördlich des Büntebades und der Weg zum Sportplatz und zu den Garagen sollen beleuchtet werden. Der heutige Parkplatz am Büntebad ist nur schlecht ausgeleuchtet. Auf Rasengittersteinen soll auf dem neuen Areal auch das Regenwasser versickern können. Vorbereitend sollen Kabel für den Anschluss von E-Fahrzeugen gelegt werden. Da der neue Parkplatz in einem Bereich entsteht, den zurzeit noch der Jugendtreff nutzt, ist für diesen eine neue, in sich abgeschlossene Freifläche geplant.

