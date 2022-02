Hemmingen-Westerfeld

Beim SC Hemmingen-Westerfeld strahlt bald ein neues Flutlicht, aber vorher dürfte es strahlende Gesichter unter anderem beim Vorstand geben. Dem erhofften Zuschuss von der Stadt in Höhe von 25.000 Euro, um das Flutlicht am Kunstrasenplatz und C-Platz auf LED umzustellen, steht fast nichts mehr im Weg. Wie Bürgermeister Jan Dingeldey (CDU) auf Anfrage dieser Zeitung mitteilte, hat der Verwaltungsausschuss in seiner jüngsten vertraulichen Sitzung den SC-Antrag befürwortet.

Die anderen beiden Drittel der Summe sollen die Region Hannover und der Landessportbund übernehmen. Der Verwaltungsausschuss befürwortet auch die Förderung der neuen Rasentrainingsfläche mit 6000 Euro. Endgültig beschließen muss am 17. Februar der Rat.

SC will Energie und Kosten sparen

Nach Auskunft des SC-Vorsitzenden Gerd Gerlach ist die jetzige Halogen-Flutlichtanlage rund 50 Jahre alt und verschlingt hohe Stromkosten. Und dabei ist das Licht nicht einmal gut. Wenn eine Leuchte auszutauschen sei, koste dies rund 800 Euro, weil ein Hubsteiger kommen müsse, sagt der Vorsitzende. Mit der neuen Anlage könne der SC rund 10 000 Kilowattstunden pro Jahr sparen und damit 83 Tonnen Kohlendioxid. Die Anlage lasse sich sogar dimmen.

SC will neue Trainingsfläche für Fußballer anlegen

Ein weiteres Vorhaben des SC: Die Wiese im Südwesten des Sportplatzes an der Hohen Bünte, die zurzeit für Gymnastik im Freien genutzt wird, soll in eine etwa 3700 Quadratmeter große Fußball-Trainingsfläche verwandelt werden, also etwa so groß wie ein halbes Fußballfeld. Wegen des feuchten Bodens ist Gerlach zufolge eine Drainage zu verlegen und an die Drainage des Kunstrasenplatzes anzuschließen. Außerdem müsse die Fläche auf ein einheitliches Niveau gebracht werden. Dann werde Saat für Sportspielrasen aufgebracht und die Fläche nochmals gewalzt.

Von Andreas Zimmer