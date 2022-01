Hemmingen-Westerfeld

Der SC Hemmingen-Westerfeld muss den geplanten Bau einer LED-Fluchtlichtanlage aufs nächste Jahr verschieben. Der erste Vorsitzende Gerd Gerlach erläutert, die Region Hannover habe zwar den Bauantrag positiv beschieden, allerdings auch Auflagen gemacht, für die der Verein mehr Zeit brauche.

So sei laut Region zum Beispiel beim Bodenaushub mit archäologischen Funden zu rechnen. Zudem seien Auflagen in einem Überschwemmungsgebiet zu beachten. Der SC ziehe deshalb den Antrag auf einen Zuschuss in Höhe von 33.000 Euro im städtischen Haushalt 2022 zurück und werde ihn für den städtischen Etat 2023 neu stellen. Eigentlich sollten die Bauarbeiten bereits im Frühjahr oder Sommer beginnen. Der Landessportbund habe bestätigt, dass er das Vorhaben auch 2023 fördern werde.

Fußballsparte des SC Hemmingen-Westerfeld wächst

Der SC benötigt die neue Anlage, um auf dem Hauptfußballplatz auch im Herbst und Winter trainieren zu können. Acht Strahler sollen den Platz erhellen. Auf der Ostseite des Spielfeldes will der Verein die drei vorhandenen Masten weiter nutzen. Auf der Westseite im Bereich der Zuschauertribüne sind Gerlach zufolge zwei neue Masten zu errichten. Alle fünf Masten sollen 16 Meter hoch sein. In den vergangenen Jahren habe sich die Zahl der Fußmannschaften erhöht.

Alle ab den C-Junioren bis zu den Erwachsenen spielen in der Landes- oder Niedersachsenliga. Mehr als ein Drittel der etwa 1400 SC-Mitglieder gehöre mittlerweile zur Fußballsparte. Das Sportgelände werde auch von der benachbarten KGS genutzt. Nicht nur der Fußballplatz werde dann beleuchtet sein, sondern auch die Laufbahn für die Leichtathletik. Bürgermeister Jan Dingeldey (CDU) und die Regionsabgeordnete Barbara Konze (CDU) kündigten an, dass sie wegen der Auflagen mit der Regionsdezernentin Christine Karrasch sprechen wollen.

SC möchte von Halogen auf LED-Flutlicht umstellen

Die Chancen, dass der SC dieses Jahr zwei andere Zuschüsse von der Stadt bekommt, stehen gut. So erhofft sich der Verein 25.000 Euro, um das Flutlicht am Kunstrasenplatz und C-Platz auf LED umzustellen. Die anderen beiden Drittel sollen die Region und der Landessportbund übernehmen. Ferner soll die Stadt die neue Rasentrainingsfläche mit 6000 Euro fördern. Der Ausschuss für Soziales, Kultur, Sport und Verkehr hat jetzt beides bereits befürwortet. Endgültig beschlossen werden muss es am 17. Februar vom Rat.

Gerlach erläuterte, die jetzige Halogen-Flutlichtanlage sei inzwischen rund 50 Jahre alt und verschlinge hohe Stromkosten bei nachlassender Lichtleistung. Hinzu kommt: Wenn eine Leuchte auszutauschen sei, koste dies rund 800 Euro, weil ein Hubsteiger kommen müsse. „Wir haben uns professionell beraten lassen“, sagte Gerlach. Mit der neuen Anlage könne der SC rund 10.000 Kilowattstunden pro Jahr sparen und damit 83 Tonnen Kohlendioxid. Die Anlage lasse sich sogar dimmen. Die vorhandenen Masten können stehen bleiben, aber Elektrokabel seien neu zu verlegen, doch Letzteres werde nicht gefördert. Mit der neuen Anlage lasse sich zudem ein Problem lösen: Um heute das Flutlicht anzuschalten, müssen die Vereinsmitglieder erst zu dunklen Garagen gehen. Künftig sollen die Schalter an einem helleren Ort sein, die Anlage lasse sich aber auch online steuern.

Rasen soll zur Trainingsfläche für Fußballer werden

Die Wiese im Südwesten des Sportplatzes an der Hohen Bünte, die zurzeit für Gymnastik im Freien genutzt wird, soll in eine etwa 3700 Quadratmeter große Fußball-Trainingsfläche verwandelt werden, also etwa so groß wie ein halbes Fußballfeld. Wegen des feuchten Bodens ist laut SC eine Drainage zu verlegen und an die Drainage des Kunstrasenplatzes anzuschließen. Außerdem müsse die Fläche auf ein einheitliches Niveau gebracht werden. Dann werde Saat für Sportspielrasen aufgebracht und die Fläche nochmals gewalzt. 25 Mannschaften trainieren dreimal in der Woche. Vor fünf Jahren waren es noch weniger als 20 Teams. Gerlach sagte, der SC habe vorgeschlagen eine neue Fläche auf der anderen Seite der Hohen Bünte, also auf der sogenannten Senderwiese, anzulegen, doch das Gelände sei Überschwemmungsgebiet.

Von Andreas Zimmer