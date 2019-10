Hemmingen-Westerfeld

Vom kleinen Kindergeburtstagsservice zum bundesweit erfolgreichen Familienbetrieb mit nostalgischem Flair: Vor 30 Jahren hat Carola Nordmeyer-Frank ihr Unternehmen Rumpelspielchen gegründet, das im Hemminger Gewerbegebiet an der Marie-Curie-Straße ansässig ist. Seitdem ist sie mit ihren nostalgisch gestalteten Kinderkarussells, kreativen aufblasbaren Hüpfburgen und mit Marktstandspielen wie Hau den Lukas auf Kinder- und Volksfesten, bei Firmenfeiern und zu anderen Anlässen unterwegs.

Firmengründung wegen Lehrerschwemme

„Alles hat als kleiner Geburtstagsservice in Hannover-Linden begonnen“, erinnert sich die 59-Jährige an die Anfänge. Als junge, arbeitslose Lehrerin gründete sie 1989 ihren Kindergeburtstagsservice Rumpelspielchen. Das damalige Start-up entstand eigentlich aus der Not heraus: Denn ihren Traumberuf konnte sie wegen des damaligen Lehrerüberschusses nicht ausüben.

Aus dem Plan, sich übergangsweise selbstständig zu machen, wuchs das Unternehmen im Laufe der Jahre Stück für Stück zu einem stattlichen Betrieb mit einem reichhaltigen Sortiment an Spielen und Attraktionen heran. Unterstützt wird Nordmeyer-Frank dabei von ihrem Ehemann Oliver Frank.

Umzug nach Hemmingen vor 20 Jahren

„Aus Platzgründen sind wir mit unserem Familienbetrieb dann vor 20 Jahren hierher nach Hemmingen umgezogen – und das sehr gern, mit Freude und Wohlgefühl“, blickt sie zufrieden auf viele erfolgreiche Jahre zurück.

Auf Kundenwunsch entwickelte Carola Nordmeyer-Frank Spielideen zur individuellen Gestaltung von Volks- , Sommer- und Familienfesten, aber auch für Geburtstage. Die entsprechende Mundpropaganda führte dann schnell dazu, dass sich die Angebotspalette nicht nur stetig vergrößerte, sondern der Familienbetrieb bald auch bundesweit gefragt war. Auch Konzepte für Kinderzirkus- und Piratenfeste bietet das Unternehmen an.

In Hoch-Zeiten bis zu 40 Aushilfen

Rund 50 verschiedene Hüpfburgen sowie zahlreiche Karussells, Rutschen und Marktstandspiele hatte der Betrieb in Hoch-Zeiten in den Räumen im Hemminger Gewerbegebiet gelagert. „In den aktivsten Zeiten, so um 2008, waren wir zu dritt ganztägig im Büro aktiv und benötigten im Schnitt um die 40 Aushilfen für die vielen Aufträge“, blickt Carola Nordmeyer-Frank zurück. Zu den Kunden zählen Firmen wie Continental und VW, aber auch seit fast 20 Jahren das Tiergartenfest in Hannover.

In ihrer Halle im Hemminger Gewerbegebiet lagern Carola Nordmeyer-Frank und Oliver Frank Nostalgie-Karussells, Marktstände und andere Utensilien. Quelle: Torsten Lippelt

Heute seien hingegen viele Kunden Selbstabholer, die für ihre Wochenendveranstaltungen Spiele, Marktstände und die auf Anhängern installierten Karussells mitnehmen. Andere möchten beliefert werden und kümmern sich selbst vor Ort um den Auf- und Abbau. Den Rundumservice inklusive Standbetreuung gibt es aber auch heute noch. „Speziell vor und nach den Sommerferien haben wir oft zahlreiche Veranstaltungen parallel“, sagt die Hemmingerin.

Konzentration auf Karussells und Co.

Nach und nach reduzierte das Ehepaar sein Angebot. Die Hüpfburgen gebe es heute nicht mehr, stattdessen konzentriere man sich auf die historisch nachgebauten und liebevoll gestalteten Karussells, auf Hau den Lukas und Marktstandspiele. „Eigentlich sollte bereits vor ein paar Jahren Schluss sein“, sagt Carola Nordmeyer-Frank. „Aber ganz so alt sind wir ja doch noch nicht und möchten unseren Kunden noch ein wenig die Treue halten.“ Und das geschieht zwar mit einem reduziertem Angebot, aber weiterhin mit viel Liebe zum Beruf.

„Es macht einfach Spaß, mit diesen Materialien und in dieser Branche zu arbeiten“, sagt die 59-Jährige. Nebenbei engagiert sie sich an der KGS Hemmingen, die ihr Sohn Samuel besucht, als Elternvertreterin in Gremien wie dem Schulelternrat. „Es macht viel Spaß und ist neben all den Firmenbelangen ein ganz anderer Arbeitsbereich.“ Letztlich spanne sie damit für sich selbst doch noch einen Bogen zu ihrem ehemals erlernten Beruf als Lehrerin. „Nur eben aus einer anderen Perspektive.“

Von Torsten Lippelt