Wilkenburg

Lilly Sander sitzt gern am Klavier. Es vergeht kaum ein Tag ohne. Musik ist die große Leidenschaft der 18-Jährigen. Ganz besonders Gospel. Deshalb verdrehen ihre Freunde oft die Augen, wenn sie bei Treffen ihre Lieblingsmusik vorspielt. „Das kommt nicht bei allen so gut an“, sagt sie. Die Wilkenburgerin hat den großen Wunsch, später in den Bereichen Kirchen- und Chormusik beruflich tätig zu sein. Da hilft es, sich früh weiterzubilden. Vor einem Jahr hatte sie ein Musikstipendium der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover im Bereich Popularmusik erhalten.

Lilly Sander bekommt mit Stipendium zusätzlichen Unterricht

Die Förderung gilt noch für ein weiteres Jahr. Sander bekommt eine finanzielle Unterstützung für Unterricht, Notenmaterial und Fortbildungen. Am Ende kann sie die sogenannte D-Prüfung in Theorie und Praxis ablegen – das wäre der erste Schritt in Richtung Musikstudium. „Das Stipendium ist eine gute Hilfe. Ich lerne sehr viele neue Sachen“, sagt sie. Etwa alle zwei Monate erhielt sie bis zur coronabedingten Unterbrechung jeweils an einem Wochenende Blockunterricht. Dazu zählten unter anderem Gesangbuchlehre, Liturgik und Gehörbildung. Sie gesteht, dass die Theorie manchmal etwas trocken sei. „Man muss sich dann einfach hinsetzen und es lernen, wie Vokabeln“, sagt sie.

Anzeige

Von dem Gelernten profitiere sie in der Schule. „Musik ist natürlich mein Lieblingsfach und mein Leistungskurs.“ Sander startet nach den Sommerferien in das 13. Schuljahr an der KGS Hemmingen und peilt im Abschlusszeugnis „mindestes 13 Punkte“ in Musik an. „Viele Dinge, die ich durch meinen zusätzlichen Unterricht gelernt habe, konnte ich in der Schule schon einbringen.“

Weitere HAZ+ Artikel

Musik begleitet Lilly Sander fast das gesamte Leben

Dabei hatte sich Sander schon früh musikalisches Wissen angeeignet. Seit dem Kindergartenalter begegnete sie immer wieder der Musik: Sie bekam mit Pausen Klavierunterricht, dazu singt sie im Gospelchor in Wilkenburg. Nach einem Workshop 2017 in der Gospelkirche Hannover war Sander noch mehr von der Musik angetan. „Man kann Menschen mit Musik berühren und zusammenbringen. Dabei ist es unerheblich, welche Herkunft oder welchen persönlichen Hintergrund sie haben“, sagt die 18-Jährige.

Sie drückt ihre Stimmung gern in Musik aus und komponiert eigene Lieder. „Es gibt kaum einen Tag, an dem ich mal nicht am Klavier sitze“, sagt sie. Gelegentlich spielt sie dabei gedankenverloren einfach vor sich hin. „Manchmal entstehen dann interessante Melodien, die ich mit dem Handy aufnehme, damit sie nicht verloren gehen.“ Auch im Bett fallen ihr öfter Klangfolgen ein. Da sie inzwischen ein E-Piano besitzt, kann sie diese Melodien umgehend nachspielen und am Computer aufnehmen. „Dank der Kopfhörer läuft das für meine Familie geräuschlos ab.“

Landeskirche spielt Corona-Gospel im Gottesdienst vor

Vor gut drei Monaten hatte Sander innerhalb von zwei Wochen einen Gospelsong in englischer Sprache zum Thema Corona entwickelt, den die Landeskirche Hannover in einem Gottesdienst vorspielte. Schülerin arbeitet zuerst immer an der Musik, anschließend folgt ein passender Text. Inhaltlich beschreibt sie in dem Lied die schwierige Situation für viele Menschen und gibt im Refrain Hoffnung, da Gott für einen da sei. Ihre Entwürfe präsentiert sie zunächst Freunden aus dem Musikbereich. „Ich brauche schließlich die Rückmeldung von Fachleuten. Erst danach kriegt es die Familie zu hören“, sagt sie.

Von Mark Bode