Hiddestorf/Pattensen

Die Phase des milden Wetters der vergangenen Tage hat eine Hamburger Firma genutzt, die Windräder an der Kreisstraße 226 zwischen Hiddestorf und Pattensen betreibt. An einer Anlage aus dem Jahr 2007 musste ein Getriebe ausgetauscht werden, wie Felix Losada, Sprecher der Firma Nordex Se, auf Anfrage dieser Zeitung erklärt. Drei Tage dauerte die Aktion.

Große Kräne sind für die Arbeiten an dem Windrad erforderlich. Quelle: Torsten Lippelt

Autokräne sind im Einsatz

Zunächst wurden mithilfe eines kleineren Autokrans die auf sechs Tiefladern angelieferten Baucontainer aufgestellt, dann wurden sogenannte Auslegerelemente an einen weiteren, größeren Autokran montiert. Dieser brachte am nächsten Morgen das Getriebe in die luftige Windradnabenhöhe von 65 Metern. Am dritten Tag wurden alle Kranelemente wieder abgebaut.

Das Windradgetriebe wird hochgezogen. Quelle: Torsten Lippelt

Somit wurden die Mitarbeiter noch rechtzeitig vor dem schneereichen Wochenende fertig. So mussten sie am Boden und in luftiger Höhe nur mit dem norddeutschem Nieselregen klarkommen.

Von Torsten Lippelt