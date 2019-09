Wilkenburg

Es ist die inzwischen größte Veranstaltung im Hemminger Jahreskalender: Am Sonnabend und Sonntag, 14. und 15. September, feiert Wilkenburg wieder sein beliebtes Kürbisfest. 2018 kamen rund 10.000 Menschen auf den Hof von Campe. Bei der diesjährigen 16. Auflage können Leser von HAZ und NP an einem ganz besonderen Erlebnis teilhaben. Wir verlosen vier mal zwei Karten für ein Kürbismenü mit Krimihandlung.

Bereits bei der Premiere im vergangenen Jahr kochte Chefkoch Nicos Messinger von Kochkonzept Hannover auf dem Kürbisfest exklusiv für die Gewinner unserer Verlosung. Auch diesmal bereitet Messinger in einem Zelt in der Mitte des Hofs ein Drei-Gänge-Menü zu. In diesem Jahr ist die Aktion mit einem besonderen Rollenspiel verbunden: Wer mitspeist, schlüpft in eine von acht Rollen einer Krimihandlung.

Kürbismenü mit Krimihandlung

Im Zentrum steht dabei ein Mordfall in Wilkenburg. Die Gäste des Gutshofhotels Zum Goldenen Kürbis wollen eigentlich ein paar ruhige Tage verbringen. Jedoch ist einer der Hotelgäste, Rechtsanwalt Frank Turban, ermordet worden. Bis die Polizei eintrifft, überprüft die Hotelleitung schon mal alle Alibis der Verdächtigen im Restaurant des Hotels – von der Lebensgefährtin des Opfers über einen Pastor mit krimineller Vergangenheit bis zur Hoteldirektorin.

Das Kürbisfest in Wilkenburg zieht inzwischen Tausende Besucher an. Quelle: Daniel Junker

Die Teilnehmer des Krimi-Menüs, das am Sonnabend um 14 Uhr beginnt, bekommen in jeder Runde neue Hinweise dazu, wer der Mörder sein könnte. Dabei dürfen sich die Mitspieler gegenseitig verdächtigen. Zwischen den vier Spielrunden wird je ein Gang des Menüs serviert. „Wir wollen auch versuchen, für eine ganz leichte Kostümierung zu sorgen“, sagt Christian von Oheimb, der das Krimi-Menü organisiert. Der Krimispaß dauert etwa drei Stunden.

So funktioniert das Gewinnspiel

Wer mitspeisen und miträtseln möchte, kann an unserem Gewinnspiel teilnehmen. Da die Krimihandlung vier Männer- und vier Frauenrollen vorsieht, muss jeder Teilnehmer einen Begleiter oder eine Begleiterin des jeweils anderen Geschlechts mitbringen – oder die Rolle entsprechend spielen lassen. Gesucht wird die Antwort auf die folgende Frage: Welche der folgenden Namen bezeichnet eine Kürbissorte? (a) Tokio, (b) Osaka, (c) Hokkaido oder (d) Kyoto?

Wer die richtige Antwort weiß, schickt diese bis Dienstag, 10. September, per E-Mail an sued@haz.de. Unter allen Einsendern werden vier Gewinner gelost. Diese werden von uns telefonisch benachrichtigt, Name und Telefonnummer sind daher unbedingt anzugeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

Von Johannes Dorndorf