Wie soll sich Hemmingen bei der Wirtschaftsförderung aufstellen? Gert Rönnau, seit 2018 Wirtschaftsförderer der Stadt, hat einen Konzeptentwurf mit fast 40 DIN-A-4-Seiten vorgelegt. Diese Zeitung fasst wichtige Fragen und Antworten zusammen.

Welches ist das oberste Ziel?

Rönnau formuliert es so: „ Hemmingen ist ein zukunftsgerichteter und dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichteter Wirtschaftsstandort mit Modellcharakter in der Region Hannover, an dem im maßvollen Wachstum unter größtmöglicher Schonung der natürlichen Ressourcen, der Anpassung an die Erfordernisse des Klimawandels sowie unter Sicherung und Ausbau der vorhandenen Qualitäten als Wohn-, Freizeit- und Einkaufsstandort eine wirtschaftliche Entwicklung stattfindet.“

Daraus ergeben sich drei Entwicklungsziele, wie Rönnau sie nennt. Welche sind das?

Rönnau möchte die Wirtschaftsförderung gern breit aufstellen. Zum einen dreht es sich um das Image. Hemmingen werde oft eher als grüner Wohnvorort von Hannover wahrgenommen und weniger als Wirtschaftsstandort. Die Identifikation einiger Hemminger Firmen mit dem Wirtschaftsstandort fehle oder sei nur gering. Zum anderen könnte die Stadt sich zu dem „nachhaltigen und klimaneutralen Modellstandort“ im Umland Hannovers schlechthin entwickeln, schließlich habe Hemmingen schon heute eine „breite Palette lebensqualitätsbetonter Standortfaktoren“. Ökonomie und Ökologie könnten noch stärker zusammengeführt werden. So sei es beispielsweise denkbar, nachhaltig zu wirtschaften und Betriebsgelände stärker zu begrünen.

Der Hafven in Hannover – bald mit einem Außenstandort in Hemmingen? Quelle: Frank Wilde (Archiv)

Ferner könnten sich in Hemmingen „wissensintensive Branchen und Institutionen, die Kreativwirtschaft, Existenzgründer und Nutzer von Co-Working-Spaces“ niederlassen. Letzteres sind Büros, in denen man Arbeitsplätze für flexible Tätigkeiten mieten kann. Hemmingen könnte ein Standort des „Hafvens“ werden, dem Co-Working-Anbieter in Hannover. Durch die Stadtbahnverlängerung nach Hemmingen-Westerfeld verbessere die Stadt ihre Lage auch für Pendler. Das Gebäude im Gewerbegebiet an der Heinrich-Hertz-Straße, das zurzeit als Flüchtlingsunterkunft dient, könne zum Zentrum für Existenzgründer werden und als Co-Working-Space dienen. Unmittelbarer Nachbar wäre das geplante Gebäudeensemble nach den Plänen des Architekten Max Dudler an der B3/Weetzener Landstraße. „Optimal wäre ein Außenstandort einer der – gegebenenfalls auch privaten – Hochschulen in Hemmingen.“

Dieses Gebäude im Gewerbegebiet in Hemmingen soll möglicherweise als Existenzgründerzentrum und für Mietbüros dienen. Quelle: Andreas Zimmer

Und was ist mit dem bisherigen Leitbild „Familienfreundlich im Grünen“?

Daran solle sich die Stadt auch weiterhin orientieren. „Es ist empfehlenswert, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung vor Ort weniger in quantitativer, viel Fläche in Anspruch nehmender, sondern vornehmlich in qualitativer Hinsicht bezogen auf die künftige Branchenstruktur und die Art der Arbeitsplätze entwickeln sollte.“ Die Stadt sollte zum Beispiel mehr Gebäude und Räume zum Mieten „für unternehmerische Aktivitäten“ zur Verfügung stellen. Auch auf das Verhältnis von „geschaffenem Arbeitsplatz pro Flächeneinheit“ sei verstärkt zu achten.

Gibt es konkrete Projekte?

Als Beispiele nennt Rönnau die Überarbeitung der städtischen Website, die Herausgabe von Printpublikationen für die Zielgruppe Unternehmer, Veranstaltungen und Workshops gegebenenfalls mit „hochkarätigen Fachreferenten“ auch für interessierte Bürger und die Auslobung des Preises „Hemminger Unternehmen des Jahres“ mit Verleihung zum Beispiel auf einem Wirtschaftsempfang.

Stephan Weil ist zu Gast bei einem Wirtschaftsempfang in Hemmingen. Quelle: Stephanie Zerm (Archiv)

Warum weist die Stadt nicht einfach mehr Gewerbegebiete aus?

Das scheitert schon an der Fläche, denn Hemmingen ist im Hinblick darauf die kleinste Kommune in der Region Hannover. Hinzu kommt: Etliche Flächen dürfen zum Beispiel wegen des Hochwasserschutzes nicht bebaut werden, andere stehen unter Natur- oder Landschaftsschutz. „Seit dem Ende der Vermarktung im Jahr 2013 gibt es in Hemmingen keine verfügbaren gewerblichen Bauflächen mehr“, schreibt Rönnau.

Welche Flächen kämen langfristig überhaupt infrage?

Es sind die Flächen westlich vom Gewerbepark Hemmingen/Devese I in Richtung B-3-Ortsumgehung (3,1 Hektar Nettobauland) und Hemmingen/Devese II (5,2 Hektar) sowie das Gewerbe- und Industriegebiet Arnum (2,8 Hektar). Ein Großteil der Flächen sei noch zu kaufen. Die Planung könne bis zu fünf Jahre dauern. Dennoch sei die Erweiterung „ein wichtiger Schritt zur Stabilisierung und Zukunftssicherung der wirtschaftlichen Entwicklung in der Stadt“.

Warum ist die Bestandspflege so wichtig?

Für Rönnau hat sie oberste Priorität. Einer der Gründe: „Insbesondere überregionale Neuansiedlungen sind in der heutigen Zeit relativ selten.“

Warum siedeln sich Firmen in Hemmingen an?

Dafür gibt es unterschiedliche Gründe. „Maßgeblich war weniger die Standortwahl direkt am Wirtschaftsstandort Hemmingen, sondern die grundsätzliche Lage inmitten des Absatzmarktes Groß- beziehungsweise Ballungsraum Hannover.“ Für einige sei es auch die Telefonvorwahl von Hannover, die Ortsunkundigen vermittele, man befände sich in der Landeshauptstadt. Punkte sammelt Hemmingen bei der Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit, etwa durch ein breites Angebot an Kinderbetreuung. Hemmingen hat zudem die dritthöchste Pro-Kopf-Kaufkraft in der Region Hannover nach Isernhagen und Burgwedel und die zweithöchste Pro-Kopf-Kaufkraft im Einzelhandel in der Region. Auch hier führt Isernhagen.

Warum siedeln sich Firmen nicht in Hemmingen an?

Einer der Gründe: Die Autobahn ist zu weit weg. Durch die B-3-Ortsumgehung, der Verkehr soll ab Herbst rollen, sei Hemmingen aber besser ans überregionale Straßennetz angebunden.

Wollen sich bestehende Betriebe erweitern?

Dies sei nur bei wenigen auf dem Gelände möglich. „Diese Unternehmen sind jedoch im Regelfall nicht bereit, diese geringen Flächenreserven über eine Vermarktung anderen Unternehmen zur Verfügung zu stellen und verweisen auf die Vorsorgefunktion für den Eigenbedarf, für den sie größtenteils als Optionsfläche ursprünglich erworben wurden.“ Jeder dritte Betrieb sei aber prinzipiell oder konkret interessiert, zusätzliche Betriebsflächen zu kaufen. Bei kostengünstigen Mieträumen für Existenzgründer sei das Angebot begrenzt.

Wie sieht es mit der Internet-Breitbandversorgung aus?

Sie sei überwiegend gut, mit Ausnahmen insbesondere in Hiddestorf und Ohlendorf. Auch im Gewerbepark Hemmingen/Devese I und II sowie im westlichen Teil des Gewerbe- und Industriegebiets Arnum gebe es Nachholbedarf. „Die Mehrzahl der Betriebe sieht den Bedarf für ihre jeweilige unternehmerische Tätigkeit aktuell (noch) nicht gegeben.“ Bei Angeboten von Telekommunikationsfirmen reagieren die Betriebe „derzeit noch sehr preissensibel und letztlich überwiegend ablehnend“.

Lässt sich das Konzept auch später noch verändern?

Rönnau betont, die Ziele seien „nicht in Stein gemeißelt“ - schon allein wegen Entwicklungen, die jetzt noch nicht abzusehen seien. Das Papier sei als Diskussions- und Beratungsgrundlage gedacht.

Hemmingen in Zahlen 7 Kilometer liegt die Innenstadt Hannovers vom Hemminger Rathaus entfernt. 18 Minuten soll ab Ende 2023 die Fahrt mit der Stadtbahn vom Hauptbahnhof Hannover zur Endhaltestelle Hemmingen-Westerfeld dauern. 29 Prozent aller sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Hemmingen arbeiten im Wirtschaftsbereich Handel sowie Kraftfahrzeug-Instandsetzung/-Reparatur. Die zweitwichtigste Branche ist das verarbeitende Gewerbe mit fast 20 Prozent. Beispiele hierfür sind der Maschinenbau und die Metallverarbeitung sowie das Druckwesen und Werbung. 32 Quadratkilometer ist Hemmingen groß. 77 Prozent der fast 19600 Einwohner (Stand: August 2020) leben in Arnum und Hemmingen-Westerfeld sowie in dem Teil von Devese, der an Hemmingen-Westerfeld grenzt. 1000 Büroarbeitsplätze könnten im sogenannten Dudler-Bau an der B3/Weetzener Landstraße in Hemmingen-Westerfeld entstehen. Die Stadt würde damit zu einem der wichtigsten Bürostandorte im Umland Hannovers aufrücken. 1500 Gewerbebetriebe sind gemeldet. 40 Firmen davon beschäftigen mindestens zehn Mitarbeiter. Alle übrigen sind kleine Unternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten. 2000 Euro pro Quadratmeter: Solche hohe Preisvorstellungen tauchen zum Beispiel für Lagerhallen in Hemmingen auf Immobilienportalen auf. 5000 Euro beträgt das jährliche Budget für die Wirtschaftsförderung in Hemmingen. Der „eher überschaubare“ Betrag erlaube „keine allzu großen finanziellen Verbindlichkeiten“, schreibt Wirtschaftsförderer Gert Rönnau. zi (Quelle: Entwurf des Wirtschaftsförderungskonzeptes Hemmingen)

Hemmingens Wirtschaftsförderer Gert Rönnau an seinem Arbeitsplatz im Rathaus. Quelle: Andreas Zimmer

Wie sieht es in anderen Kommunen aus?

Rönnau schreibt: „Ein Wirtschaftsförderungskonzept im eigentlichen Sinne liegt in keiner Kommune der Region Hannover vor. Es existieren lediglich in einigen Städten und Gemeinden mehr oder weniger grundlegende Aussagen zum Thema Wirtschaft und Gewerbe zum Teil im Rahmen von kommunalen Integrierten Stadtentwicklungskonzepten.“ Für die gesamte Region Hannover gebe es zum Beispiel das Regionale Raumordnungsprogramm und das Gewerbeflächenmonitoring.

Hat sich der Hemminger Entwurf wegen Corona wesentlich verändert?

Nein. In der Ratsvorlage schreibt Rönnau: „Durch die derzeit erkennbaren, noch nicht abschließend zu bewertenden Folgewirkungen der Pandemie hat die Relevanz einer nachhaltig angelegten Wirtschaftsentwicklung für die Stadt Hemmingen tendenziell eher noch zugenommen.“

Wann wird der Entwurf öffentlich diskutiert?

Der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Inneren Service tagt am Montag, 7. September, 19 Uhr, öffentlich im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld. Rönnau kündigt an, er werde dort einleitende Worte sprechen und Fragen beantworten. Der Rat, so ist es bisher geplant, soll das Konzept am Donnerstag, 24. September, beschließen. In der Woche zuvor kommt noch der Verwaltungsausschuss zusammen, der grundsätzlich vertraulich tagt.

Von Andreas Zimmer