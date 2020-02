Hemmingen

Es ist ein wenig wie bei Serien im Fernsehen: Im spannendsten Augenblick endet eine Folge. In diesem Fall müssen die Hemminger aber nicht einen Tag oder eine Woche bis zur Fortsetzung warten, sondern bis zum 4. Juni. Dann soll das Konzept zur Wirtschaftsförderung auf der Tagesordnung des Ausschusses für Wirtschaft, Finanzen und Inneren Service stehen.

Am Donnerstagabend gab es von Gert Rönnau, seit November 2018 Wirtschaftsförderer der Stadt, nur einen Vorgeschmack, was Hemmingen sein könnte: ein „zukunftsgerichteter und dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichteter Wirtschaftsstandort mit Modellcharakter in der Region Hannover mit maßvollem Wachstum“ oder „DER nachhaltige und klimaneutrale Modellstandort im Umland der Landeshauptstadt“ oder doch eher ein „Ansiedlungsort für wissensintensive Branchen und Institutionen und die Kreativwirtschaft sowie Existenzgründer und Nutzer von Coworking Spaces“. Letzteres sind Büros, in denen man Arbeitsplätze mieten kann.

Konzept für die Wirtschaftsförderung in Hemmingen

Rönnau hat die drei Visionen, wie er sie nannte, mit konkreten Beispielen untermauert, doch das rund 40 Seiten umfassende Papier ist noch geheim und soll erst in den Fraktionen beraten werden. Rönnau verglich den Entwurf mit dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) Hemmingen 2030, das der Rat im vergangenen Jahr beschlossen hatte, und nannte es einen „groben Fahrplan“. In einer Analyse von ihm werden unter anderem Chancen und Risiken der Wirtschaftsförderung in Hemmingen erklärt.

Bürgermeister Claus Schacht lobte bereits die „hervorragenden Ideen“, die den Blick in die nächsten beiden Jahrzehnte richten sollen. Ulff Konze ( CDU) warnte jedoch davor, sich auf bestimmte Seiten zu schlagen. Das Papier dürfe nicht „ideologisch aufgeladen“ werden, sondern müsse vielmehr „Adressaten-orientiert“ sein. Laut Schacht ist der Entwurf noch in der Schlussredaktion. Die Fraktionen erhalten ihn nächste Woche.

Von Andreas Zimmer