Die Stadt Hemmingen soll sich bei der Wirtschaftsförderung breit aufstellen. So sieht es Gert Rönnau, seit 2018 Wirtschaftsförderer der Stadt Hemmingen, in seinem Konzeptentwurf vor, über den jetzt der zuständige Ratsausschuss erstmals öffentlich diskutiert hat. Bei allen Fraktionen stieß das Papier auf Zustimmung, die CDU hat trotzdem noch Änderungswünsche.

Deswegen hat der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Inneren Service auch noch nicht abgestimmt. Am 24. September soll der Rat das Konzept beschließen, das unter anderem darauf abzielt, Ökonomie und Ökologie stärker zusammenzuführen, beispielsweise durch nachhaltige Bewirtschaftung. Aber unter anderem auch die Kreativwirtschaft und Existenzgründer sollen Hemmingen für sich entdecken. Das meinen die Fraktionen:

CDU wünscht sich Aufruf zur Unterstützung des heimischen Einzelhandels

„Support your local“ - diesen gerade in Corona-Zeiten gängigen Slogan vermisst die CDU-Fraktion in dem Konzept. Er besagt, dass Hemminger zum Einkaufen und für Dienstleistungen nicht zum Beispiel nach Hannover fahren, sondern die heimische Wirtschaft unterstützen sollen. Fraktionschef Ulff Konze forderte, bekannter zu machen, was es in Hemmingen alles gibt.

Bei der Ist-Analyse sei das Konzept des Wirtschaftsförderers ansonsten zutreffend. Es sei richtig, mittelfristig neue Gewerbegebiete auszuweisen: westlich vom Gewerbepark Hemmingen/Devese I in Richtung B-3-Ortsumgehung und in der Verlängerung des Hohen Holzweges in Arnum. Wenn diese neuen Flächen hochwertig gestaltet werden, wie es Rönnau vorschlägt, sei ein „Meilenstein in der Wirtschaftsförderung“ erreicht. Doch die meisten Flächen gehören nicht der Stadt, entsprechend schwierig werde es sein, die Entwicklung zu steuern.

Es müsse aber auch weiterhin möglich sein, dass zum Beispiel ein bestehender Maler- oder Kraftfahrzeugbetrieb „nicht an den hohen Hürden scheitert“. Konze machte deutlich: „Wir können nicht von jeder Firma eine Lagerhalle in Passivhausstandard erwarten.“ Das Wirtschaftsförderungskonzept könne „eine gute Orientierung sein, aber bitte kein Korsett“. Die Erste Stadträtin Regina Steinhoff verwies im Ausschuss darauf, dass die Bestandspflege bereits als Themenpunkt im Konzeptentwurf auftauche. Möglicherweise sei es besser, diesen woanders und damit auffälliger zu platzieren.

Hemmingens Wirtschaftsförderer Gert Rönnau an seinem Arbeitsplatz im Rathaus. Quelle: Andreas Zimmer

SPD betont hohe Ansprüche an Nachhaltigkeit

Die Ansprüche an Nachhaltigkeit in neuen Gewerbegebieten sollte die Stadt ruhig hoch hängen. Nur so käme die Stadt an die kreative Szene heran, erläuterte Kerstin Liebelt ( SPD). Sie erinnerte an die Diskussion über Passivhäuser im Neubaugebiet Devese vor einigen Jahren. Die Vorgabe damals sei etwas Neues gewesen, und es habe viele Bedenken gegeben, letztlich haben sich sofort genügend Interessenten zusammengefunden. Dirk Fahlbusch ( SPD) sagte, Rönnau habe die Situation in Hemmingen gut beschrieben. Die Kritik des Koalitionspartners teile die SPD nicht. Zum Dudler-Bau sagte Fahlbusch, werde der Komplex an der B3/Ecke Weetzener Landstraße errichtet, ziehe dies auf benachbarten Gewerbeflächen „eine andere Qualität nach sich“. In dem mehrstöckigen Gebäudeensemble nach den Plänen des Architekten Max Dudler sollen rund 1000 Büroarbeitsplätze entstehen.

Bündnisgrüne sehen interessante Flächen nahe der Stadtbahnendhaltestelle

Der Fraktionsvorsitzende Joachim Steinmetz bezeichnete Rönnaus Konzept als grundsätzlich sehr gelungen. Ziel müsse es sein, dass die Stadt Mehreinnahmen vor allem durch Gewerbe und wohnortnahe Arbeitsplätze auf derselben Fläche generiert. Das Ausweisen neuer Gewerbegebiete sei noch nicht notwendig, weil es nahe der Stadtbahnendhaltestelle in Hemmingen-Westerfeld interessante Areale gibt, darunter die sogenannte Fläche 60 an der B3 bei der Gärtnerei Glende, wo Wohnen und Gewerbe geplant ist.

Aus der derzeitigen Flüchtlingsunterkunft im Gewerbegebiet in Hemmingen (im Hintergrund in der linken Bildhälfte) sollen später unter anderem Büros werden. Quelle: Andreas Zimmer

DUH wollen Vergabekriterien für neue Gewerbeflächen

Die Unabhängigen hatten sich nicht in der Ausschusssitzung zu dem Konzept geäußert. Auf Anfrage dieser Zeitung teilte Fraktionschef Wolf Hatje mit, dass die DUH den Konzeptentwurf befürworten. „In der vorgelegten Fassung ist dieser gut“, sagte er. Die Heinrich-Hertz-Straße 23, zurzeit ist dort eine Flüchtlingsunterkunft, bezeichnete Hatje auch wegen der Nähe zur Stadtbahnendhaltestelle als „interessantes Gelände“. Rönnau schlägt dort ein Zentrum für Existenzgründer und Platz für Co-Working-Space vor, also für Büros, in denen man Arbeitsplätze für flexible Tätigkeiten mieten kann.

Hatje sagte, für die neu auszuweisenden Gewerbeflächen gelte es, Vergabekriterien zu entwickeln. „Es wird mehr Bedarf als Fläche geben.“ Gert Rönnau erläuterte im Ausschuss, dass noch nicht sicher sei, ob der Dudler-Bau errichtet werde. Damit sich die Stadt nicht von privatwirtschaftlichen Entwicklungen abhängig mache, lenke er den Blick auf den Standort Heinrich-Hertz-Straße 23. „So ist es am besten: Die Stadt setzt Impulse und die Wirtschaft springt drauf“, sagte Rönnau.

Von Andreas Zimmer